Lanús Gobierno desarrollará este sábado 12 de septiembre, de 10 a 14, una nueva jornada del operativo “Sábados de Salud en el Barrio” en el Punto de Acceso a la Salud (PASA) Coronel Molinedo, ubicado en Valparaíso N°1759 en Valentín Alsina, con la finalidad de agilizar el acceso de toda la ciudadanía al sistema de salud municipal.

En las distintas postas, se otorgará vacunación eventual, estacional y de calendario anual completo; colocación y extracción de implantes subdérmicos anticonceptivos y de DIU; toma de PAP; aplicación de anticonceptivos inyectables; testeo rápido de VIH/sífilis; actualización de recetas y charlas sobre salud sexual y métodos anticonceptivos.

A su vez, se armarán stands de promoción y prevención de hipertensión y diabetes, donde se realizarán controles de tensión arterial, glucemia y oximetría. La actividad abarcará además, consultoría sobre salud nutricional, control de talla y peso, medicina general y un espacio para las niñeces con talleres sobre salud bucodental, ESI, salud sexual y reproductiva. También, seguirá disponible el recursero sobre consultorios IVE/ILE.

En ese marco, se ubicará un sector para la atención de mascotas, en el que se aplicarán vacunas antirrábicas, se darán identificadores y se brindará información sobre los puntos de castración y la Clínica Veterinaria Municipal.

Otros servicios incluirán el asesoramiento sobre las prestaciones de salud, vinculación con la comunidad, empadronamiento en la Historia de Salud Integrada (HSI) e inscripciones al programa SUMAR.

Cabe resaltar que, en caso de lluvia, el operativo quedará suspendido.