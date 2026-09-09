Con la presencia del intendente Carlos Balor, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) local aprobó por unanimidad la imposición del nombre “Dr. Luis Nolfi” (1937- 2022) a la calle 15 A entre 149 y Av. Néstor Kirchner, en reconocimiento a quien fue el primer abogado nativo de la ciudad y un destacado referente del ámbito judicial, académico, histórico e institucional berazateguense. Estuvieron en la sesión su esposa, Delia Leanza, sus cinco hijos y otros familiares.

El intendente Carlos Balor destacó: “Cuando me plantearon el proyecto para reconocer al Dr. Luis Nolfi con el nombre de una calle, no lo dudé ni un instante. El Dr. Nolfi es parte de la historia de Berazategui y creo que este homenaje es más que merecido. Hoy, Delia me decía que estaba nerviosa y yo le dije que tenía que estar orgullosa, porque su esposo es parte de la historia de nuestra ciudad. Así que, para mí, es una alegría muy grande poder acompañar a toda la familia en este momento”.

Nacido el 12 de abril de 1937, Luis Nolfi se graduó de abogado en la

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1961 y fue el primer profesional del Derecho nacido en Berazategui. Desarrolló una extensa trayectoria de más de 46 años en el Poder Judicial bonaerense, donde llegó a desempeñarse como Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia. Además, fue historiador, profesor de Historia, autor de obras sobre la historia local y presidente de distintas instituciones de la ciudad, entre ellas la Junta de Estudios Históricos, la Asociación Orígenes de Berazategui, el Club Social y la Biblioteca Popular Manuel Belgrano. Por su trayectoria, fue declarado Ciudadano Ilustre de Berazategui.

Tras la ceremonia, Delia Leanza expresó: “Fue una emoción muy grande, porque los concejales de todos los bloques votaron a favor de ponerle el nombre de mi marido a la calle 15 A. Para mí es un orgullo, porque él ha sido un hombre ejemplar, un padre presente y una persona muy humilde”. Y, sobre el legado del Dr. Nolfi, destacó: “Fue el primer abogado nativo de Berazategui y, desde su lugar, ayudó a construir esta querida ciudad y conocer su historia. Por eso, estamos muy felices y emocionados por este reconocimiento”.

Del acto también participaron los cinco hijos del matrimonio: Bernardo Agustín Nolfi, abogado; Martín Miguel Nolfi, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Quilmes; Luis María Nolfi, presidente de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala III) del Departamento Judicial de Mercedes; Ignacio Juan Domingo Nolfi, titular de la Defensoría en Casación Penal de la provincia de Buenos Aires; y Pablo Francisco Nolfi, músico e integrante de la Orquesta Estable del Servicio Penitenciario bonaerense. También estuvieron presentes sus nueras, nietos, familiares y amigos, quienes acompañaron a Delia en este reconocimiento a la trayectoria y al legado del Dr. Luis Nolfi, quien falleció el 15 de septiembre de 2022.