La diputada provincial, Mayra Mendoza, junto a la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, participaron este miércoles de una jornada sobre las implicancias del fenómeno meteorológico “El Niño”, que se realizó en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio (Chacabuco 600, Bernal), con el objetivo de analizar las características del suceso climático, el escenario previsto para la provincia de Buenos Aires y sus posibles efectos, particularmente en el distrito, y las medidas que se llevan adelante para mitigar las consecuencias.

“Nosotros tenemos el Plan Integral, Hídrico, Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y las Piedras por el cual viajo hasta 30 horas para el otro lado del mundo a buscar financiamiento, porque no hay posibilidad de pensar desde Municipio, Provincia y mucho menos de Nación, que tengamos ni siquiera para un aliviador de lo que implica este plan de obras. Hay que poder explicarle a los vecinos que nosotros no nos quedamos sentados viendo el clima del teléfono, nosotros gestionamos, trabajamos, prevemos, tratando de llegar a todas las áreas y complementando el trabajo ante una situación así, es lo que hoy podemos hacer”, sostuvo Mayra.

Por su parte, Eva Mieri expresó: “En Quilmes todos y todas saben que venimos trabajando en la prevención de este tipo de situaciones, y para esto hay una obra fundamental que se viene impulsando, diseñando, y buscando permanentemente los fondos necesarios para llevarla adelante, que es el Plan Hídrico Social y Ambiental de las Cuencas para los Arroyos San Francisco y Las Piedras, y que nuestra compañera intendenta electa, y hoy diputada, Mayra Mendoza, viene presentándose donde sea necesario para llegar a esos recursos. Este fenómeno meteorológico va a afectar a más de 300 mil vecinos y vecinas de Quilmes, casi la mitad de nuestra población. Por eso es necesario formarnos, informarnos y poder alertar a nuestros vecinos y prepararnos ante esta inclemencia”.

En ese marco, Daniela Vilar consideró: “Este es de los primeros distritos donde damos esta charla, con lo cual habla de que en Quilmes el abordaje de esta situación será seguro distinto que para otros lugares, eso tiene que ver con que todo el equipo del Municipio esté al frente de esta situación. Ustedes tienen antecedentes de inundaciones y ya las abordaron con mucha responsabilidad, si bien lo de El Niño es más complejo, lo que podemos hacer nosotros simplemente es robustecer lo que ustedes ya vienen haciendo. Y sin dudas, si yo fuese a otro distrito les recomendaría que hicieran lo que hacen en Quilmes”.

En la jornada también se abordaron las políticas de mitigación y adaptación impulsadas por la Provincia, junto con las medidas de prevención, monitoreo y respuesta ante precipitaciones intensas. La actividad permitió fortalecer la articulación entre el Gobierno Provincial y el Municipio frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y recurrentes.

A su vez, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, aseveró: “El Plan Hídrico tiene dos grandes paquetes, medidas estructurales y no estructurales. Las no estructurales, que estamos llevando adelante tienen que ver con la limpieza, readecuación de arroyos, apertura de canales, retiro de residuos y sedimentos, desobstrucción de puntos hídricos y prevención. Las estructurales tienen que ver con la readecuación del Arroyo San Francisco entre Zapiola y Montevideo, la hidráulica de La Matera y la readecuación de Las Piedras y el entubamiento del Cordero. Estas últimas tres se encuentran paralizadas y requerimos sí o sí un financiamiento internacional”.