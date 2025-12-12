Denuncian a Hudson Lagoon: Otro barrio cerrado que atenta contra el medio ambiente y los bañados

El Foro en Defensa del Rio de la Plata, una conocida entidad ambientalista con asiento en Berazategui, informó que varias organizaciones denunciaron que las obras del nuevo barrio privado Hudson Lagoon, en la costa ribereña de Berazategui, Hudson Lagoon, "está destruyendo uno de los últimos bañados existentes en la zona de humedales y bosque costero. Según explican, se trata de una situación denunciada e informada desde hace meses, que pareciera que al fin ha llegado. Un fin anunciado". Informaron que "el bañado se encuentra en Hudson sobre la calle 63, a metros del camino de Las Rosas, y se trata de un lugar que habitan decenas de especies animales propias de la rica biodiversidad ribereña del lugar. Lamentablemente, las máquinas que elevan el terreno para construir este nuevo complejo de barrios cerrados ya están volcando tosca sobre esa laguna. Los desarrolladores inmobiliarios lo llaman 'efectos no deseados', pero este riesgo de desaparición y violación a los derechos de la naturaleza y de quienes recorren y disfrutan de esta maravilla natural no figuraba en ningún lado: ni siquiera están en el Estudio de Impacto Ambiental que presentaron en la muy cuestionada consulta popular que hicieron de manera virtual, casi sin publicidad y que, a pesar de todos sus esfuerzos, la mayoría de los participantes rechazaron".

El Foro Ambiental se pregunta: "¿Qué va a decir ahora el nuevo intendente de Berazategui? ¿Qué van a decir ahora los nuevos concejales? ¿Qué va a decir ahora el Ministerio de Ambiente de la Provincia, cuyos inspectores fueron a investigar las obras del complejo sin los instrumentos necesarios y no han vuelto a ir?"