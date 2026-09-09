“Los puertos son una pieza clave del desarrollo productivo bonaerense”. Con esa definición, Mónica Litza destacó la importancia de la puesta en marcha del Consejo Portuario Bonaerense (CPBA), un nuevo ámbito para articular las capacidades portuarias con la producción, la logística y el desarrollo de la Provincia.

La primera reunión se realizó en La Plata, en el marco del IV Congreso Productivo Bonaerense, y fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero.

“La creación de este espacio nos permite profundizar una mirada de los puertos como sistema. Desde Dock Sud queremos aportar nuestra capacidad logística y trabajar junto con los demás puertos para impulsar inversiones, incorporar innovación y generar mejores condiciones para la producción y el empleo”, señaló la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud.

El Consejo permitirá coordinar agendas comunes, identificar necesidades de infraestructura, mejorar la eficiencia logística y abordar desafíos compartidos vinculados con la competitividad, la transformación tecnológica y la sustentabilidad ambiental.

“Los puertos no pueden pensarse de manera aislada. Son parte de una red que conecta producción, infraestructura, conocimiento, trabajo y mercados. Articular esas capacidades es una oportunidad para fortalecer el desarrollo productivo de toda la Provincia”, afirmó Litza.

La participación de Dock Sud se inscribe en una agenda orientada a fortalecer la cooperación entre los puertos, mejorar su articulación con los territorios y ampliar la inserción de la producción bonaerense en los mercados nacionales e internacionales.

De esta manera, el Puerto de Dock Sud reafirma su voluntad de contribuir a una mirada integrada del sistema portuario, entendiendo a los puertos como parte de una Provincia más conectada, competitiva y con mayores oportunidades de producción y trabajo.