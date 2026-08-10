Miles de familias disfrutaron el fin de semana de la celebración organizada por el municipio en el Parque La Estación

La intendenta Magdalena Sierra, visitó durante el fin de semana el festejo organizado por la Municipalidad de Avellaneda en el marco del Día de las Infancias, por el cual pasaron miles de familias durante ambas jornadas.

Las niñas y niños pudieron disfrutar de distintas opciones como juegos inflables gigantes, un sector de laser tag, también deportes adaptados e inclusivos, shows en vivo de las escuelas municipales de circo y la exposición de camiones de bomberos.

Además, se sortearon juguetes y bicicletas entre los presentes, hubo puestos de comida y un paseo de emprendedores. En el cierre del día domingo, el show de Thunder Rock, la banda conformada por niños de Avellaneda.

La jefa comunal recorrió el parque conversando con las familias y compartiendo la felicidad de los miles de niños que pasaron un fin de semana inolvidable para toda la comunidad.