La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrieron junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, la obra de construcción de 28 viviendas en el barrio La Odisea de Quilmes Oeste, para supervisar el avance de los trabajos habitacionales y de infraestructura que se desarrollan en el sector.

"Mientras el gobierno nacional desfinancia la obra pública, nosotros seguimos impulsando políticas de vivienda junto al Ministerio de Hábitat provincial, para elevar el piso de dignidad de las familias quilmeñas. Como siempre decimos: necesitamos recuperar un proyecto de país que vuelva a planificar, invertir y trabajar junto a las provincias y los municipios", destacó Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

Por su parte, Eva Mieri aseveró: "La obra tiene más del 90% de ejecución y tiene sus primeras unidades terminadas. Al mismo tiempo, estamos mejorando el barrio con pavimento, servicios y la recuperación del espacio frente al arroyo, donde vamos a sumar juegos y una cancha multideporte. Porque una vivienda necesita un barrio que la acompañe, con infraestructura, servicios y espacios públicos donde las familias puedan vivir, crecer y encontrarse. Muy pronto, 28 familias van a abrir por primera vez la puerta de su casa, hacerla propia y convertir esas paredes en un hogar. Y mientras eso pasa, La Odisea también va a tener nuevos espacios para encontrarse, jugar y compartir en comunidad".

Mientras que Silvina Batakis, expresó: "Es un placer estar de vuelta acá con esta obra en Quilmes, para mí es muy emocionante poder verlas hoy estas viviendas pintadas, con grifería en los baños, los placares con sus puertas; la verdad que son muy dignas y también me parece importante recuperar un espacio y los chicos van a tener un lugar para jugar".

Esta iniciativa, llevada adelante por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con el Municipio de Quilmes, se organiza en dos manzanas destinadas a viviendas, dejando un sector libre de edificación frente al arroyo Las Piedras para espacio público con equipamiento urbano, recreativo y deportivo. El espacio ribereño se reconfigurará en su dimensión original, proponiendo áreas verdes, apertura de calles y ensanche de veredas.

Este proyecto consta de viviendas de mayor altura (tres niveles). También se ejecutarán pisos de hormigón peinado para veredas, mientras que para las dársenas de estacionamiento vehicular serán de hormigón llaneado. La intervención urbana en el sector busca integrar el barrio popular a la trama consolidada de la ciudad a través de: consolidar, abrir, ensanchar y pavimentar las vías vehiculares y peatonales; construir veredas, cordones cuneta, alumbrado e infraestructura de servicios básicos, y poner en valor el espacio público, mitigando microbasurales y equipando el borde del arroyo. Además, el proyecto contempla infraestructura pluvial y redes de agua potable, cloacas y gas natural, junto con la incorporación de forestación, mobiliario urbano, juegos infantiles, equipamiento aeróbico y una cancha multideportes.

A su vez, en el lugar se están realizando tareas de: revoques; pisos y revestimientos; colocación de mesadas de cocina; pintura en espacios interiores; instalación de ventanas y puertas y trabajos de herrería en planta baja; instalación sanitaria; avance de la red de agua, incluyendo tanques de cisterna, reserva y colectores, restando únicamente la instalación de la bomba; instalación de gas, y ejecución de pavimento de hormigón H30 con sus correspondientes cordones cuneta.

También está estipulado allí el desarrollo de una obra de desagüe pluvial para solucionar las fallas de escurrimiento. Además de tareas de infraestructura cloacal, 3 bocas de registro, 137 bocas de acceso y ventilación, y 28 conexiones domiciliarias; la instalación de una red de agua potable en el mismo sector de dos manzanas, y también se realizará el tendido de una red de distribución fina de gas natural, según las directivas de Metrogas.

Estuvieron presentes el subsecretario de Hábitat, Esteban Salaberry; la directora general de Vivienda, Tierras y Regularización Dominial, Adriana Cittadino; el jefe de Gabinete del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Juan Manuel Pignocco; el administrador general del Instituto de la Vivienda de PBA, Diego Menéndez, y el subsecretario de Planificación y Seguimiento del ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de PBA, Julián Talento.