Comenzó una obra de construcción de nuevos pavimentos en el barrio Santa Rosa. Actualmente, allí avanza una primera etapa de saneamiento, que implica zanjeo, colocación de caños, nivelación, desmonte y estabilización del suelo. Los trabajos son financiados por la Municipalidad de Berazategui, a través de la gestión del intendente Juan José Mussi.

Gustavo Ribeiro Dos Santos, arquitecto de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de la inspección de la obra, informó: "Se colocará carpeta asfáltica en la calle 151 entre Av. Italia y 36. Actualmente se está trabajando en la primera etapa de saneamiento. La obra continuará con la colocación de la tosca y se hará el suelo de cemento, para después colocar la carpeta asfáltica a lo largo de tres cuadras. Esto beneficiará a más de cien vecinos y vecinas".

Además, Dos Santos destacó: "Se trata de una obra financiada con fondos municipales, que se realiza a través de la gestión del intendente Mussi. En lo que va del 2025 hicimos la obra de saneamiento y colocación de carpeta asfáltica en numerosos barrios de Berazategui, en una extensión de más de 2.800 metros. Estos trabajos mejoran el escurrimiento de las aguas pluviales, la transitabilidad, la conectividad y la calidad de vida para los vecinos y vecinas del barrio".

Para conocer más obras que avanzan en el distrito, se puede ingresar en Berazategui.gob.ar/obrasygestion.