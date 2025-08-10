El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el candidato a primer concejal por Fuerza Patria Lanús, Leandro Decuzzi, recibieron al diputado nacional Máximo Kirchner y a los candidatos a diputados provinciales Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli en el Festival Cristina Libre, realizado en la Plaza Villa Obrera, donde se exigió la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la jornada, la ex presidenta se hizo presente a través de una llamada telefónica, en la que les dejó un mensaje a las y los lanusenses: “Un beso grande a todos y muchas gracias por el aguante. A esta gente tan oscura y tan demente hay que ponerle mucha vida y mucha energía”.

Miles de vecinos y vecinas participaron y escucharon atentos el discurso de Máximo Kirchner y Julián Álvarez, quienes fueron los oradores de la jornada. Además, se desarrollaron diversas actividades que incluyeron muestras de artistas con pintura en vivo, talleres, feria compañera, juegos para niños y shows musicales, entre los que se destacó la Bersuit.

Acompañaron a Julián Álvarez, Leandro Decuzzi, Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, el senador provincial Emmanuel González Santalla y el dirigente Edgardo Depetri.