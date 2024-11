Con dolor, pero también la lucidez suficiente para entender çómo perdieron la vida dos jóvenes de 24 y 25, los padres averiguaron que una tonelada de asfalto frío cuesta 217.000 pesos, y con un quinto de eso se hubiera cubierto el bache que mató a Francisco y Alexis. Mientras tanto, este año el intendente Fernando Gray gastará casi 35.000 millones a su antojo, según se votó en el Prespuesto Municipal 2025.

La corrupción mata, la desidia también. La desesperación de un intendente, que no tiene reelección en el distrito y busca posicionarse a nivel nacional, puede resultar falta y potenciar lo anterior. Eso es lo que ocurre con Fernando Gray, el "barón" del Conurbano que maneja los destinos de Esteban Echeverría. O quizás sólo el suyo personalmente.

La semana pasada, conmovió la noticia que los jóvenes Franciso y Alexis, de apenas 24 y 25 años, perdieron su vida tras esquivar un camión de Soda Cimes, toparse con un bache e impactar contra un poste de luz, perdiendo la vida inmediatamente. La realidad de Cristian, el padre del primero, se vuelve más dramática mientras tanto de entender, averiguaciones mediante, por qué el destino le jugó esa pésima pasada. "Un camión de asfalto frío cuesta 217.000 pesos. El pozo que mató a mi hijo no hubiera sido tal con 180 kilos", asegura. "En definitiva, mi hijo perdió la vida por no gastar menos de 50.000 pesos en rellenarlo", agrega con visible dolor.

Como detalló Minuto de Cierre en una nota anterior (https://www.minutodecierre.com/nota/2024-11-11-9-46-0-dos-jovenes-de-24-y-25-murieron-por-un-bache-en-esteban-echeverria-mientras-el-intendente-fernando-gray-maneja-discrecionalmente-el-84-del-presupuesto), Fernando Gray tiene nada menos que 35.000 millones de pesos de libre disposición. Es decir, en el Presupuesto 2025 del municipio Esteban Echeverría, los concejales del oficialismo, pero también los de la oposición, votaron eso. De las asignaciones específicas, se estima que en bacheo no gasta ni siquiera un millón de pesos por día, por eso el municipio está lleno de baches como el que mató a los dos jóvenes que andaban en moto.

De modo contario, el rostro artificial -por su afición a las cirugías plásticas- de Fernando Gray se ve en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del Conurbano. Así, nos enteramos que si una empresa se instala en "su" municipio, por 10 años no paga impuestos; o que está contra la privatización de Aerolíneas Argentinas; o que el año se enfrentó -sin éxito- a Máximo Kirchner por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

A Gray, que antes de dedicarse de lleno a la política trabajó en medios de comunicación -Telefé, por ejemplo-, las luces lo pueden. Pero ahora que ya no tiene reelección en Esteban Echeverría, se le vuelven imprescindibles para posicionarse a nivel provincial o nacional. Eso así, con el dinero de los contribuyentes del municipio que gobierna.

"En el Conurbano no hay opositores reales, los concejales de mi partido -la Unión Cívica Radical- me dan vergüenza", admite un veterano e influyente hombre de la UCR en Provincia de Buenos Aires. En Esteban Echeverría, además, hacen kirchnerismo de la peor época y recargado. "Al que no está con Gray lo persiguen y lo consideran un enemigo", apuntan tres fuentes consultadas. Por lo que se sabe puntualmente, este tipo de gobierno personalista se llevó dos vidas inocentes por no gastar 50.000 pesos, sin contar si hubo otros casos. Y quedan tres años más del mandato de Gray.

Fuente: Minuto de Cierre