Ferraresi encabezó la entrega de premios del Torneo Intercolegiales de Avellaneda. Participaron 2244 estudiantes de 44 colegios de la ciudad

En el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, el intendente Jorge Ferraresi, hizo entrega de medallas y trofeos a lxs alumnxs que participaron del Torneo Intercolegiales de Avellaneda.

“Espacios como estos son lugares de generosidad y conexión entre escuelas”, expresó el Jefe comunal, al tiempo que destacó: “somos una ciudad deportiva”.

Acompañado por el director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni y el secretario de Deportes, Sebastián Vidal, Ferraresi subrayó: “La educación es un pilar fundamental para la construcción de un futuro y ustedes son el presente”.

El Torneo Intercolegiales contó con la participación de 2244 chicxs de 44 colegios de la ciudad en disciplinas como handball, vóley y fútsal en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18.

En esta edición, el colegio San Pablo alcanzó el primer puesto; el colegio Independiente, segundo; y la Secundaria Nº 4 completó el podio en el tercer lugar.