Gabriel Berrozpe estuvo en San Francisco Solano donde nuevamente pidió que "Cristina sea candidata a Presidenta. Sino debe haber Paso sin restricciones". El dirigente reclamó acciones firmes y concretas del Gobierno Nacional ante la represión en Jujuy.

Al inaugurar una nueva unidad básica de la agrupación vecinal "De Frente por Quilmes" en Solano, calle 850 y 891, Berrozpe resaltó el repudio a "la salvaje represión del psicópata Gerardo Morales al Pueblo de Jujuy nos coloca en una situación de emergencia nacional".

"Por la gravedad de la represión y porque, además, la reforma que se hace de la constitución de la Provincia , indica claramente cuál es el plan siniestro de la alianza del Pro con la UCR: avasallar derechos de los trabajadores, de los pueblos originarios y generar el marco para la entrega de los recursos naturales, en este caso el litio", agregó.

El dirigente quilmeño señaló: "Exigimos como Argentinos una firme respuesta del gobierno nacional. También de "Unión por la Patria" que haciendo honor a su denominación, debe garantizar una férrea unidad de quienes estamos por un proyecto nacional con Justicia Social y por una construcción política superadora de las viejas prácticas que nos han llevado a una gran crisis de representatividad puesto que no hemos alcanzado a garantizar a pesar de la reactivación productiva la seguridad alimentaria de millones de argentinos y argentinas que están en situación de indigencia"

" Esto nos lleva a reiterar lo que sostuvimos siempre, más aún en esta emergencia, Cristina Fernández de Kirchner debe ser la candidata a Presidenta por su experiencia, su capacidad y por los hechos de su gestión", remarcó.

"De no ser así no hay otra forma participativa para decidir que las PASO, y estas deben garantizar la más amplia participación, no restringirla. Hay que convocar a la sociedad y canalizar la fuerza del voto con un proyecto superador, que tenga la legitimidad para encarar las transformaciones profundas que necesitamos en Argentina, la provincia y Quilmes"

"Nosotros queremos aportar en el presente y por un futuro distinto, futuro para nuestros pibes que sufren la pobreza, por las familias que no llegan a fin de mes, por eso seguimos construyendo de con nuestros vecinos y vecinas una alternativa política, que desde Quilmes aporte al proyecto provincial y Nacional"

"Por eso con convicción militante vamos de frente por Quilmes, porque creemos que la política se debe discutir de abajo hacia arriba, con compañeras y compañeros de formación integral, que puedan sostener sus ideas y los proyectos vecinales, que cumplan el mandato popular para el que fueron elegidos".