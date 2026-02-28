El senador provincial por Avellaneda, Emmanuel Santalla, es el autor de la Ley Provincial 15.534, que comenzará a regir desde el próximo lunes en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

Tras su reciente sanción, el legislador destacó el impacto positivo que tendrá la medida en el sistema educativo bonaerense. En Avellaneda, se estima que más de 35 mil estudiantes de nivel primario se verán beneficiados por esta normativa, que restringe el uso de dispositivos digitales personales durante el horario de clase.

La ley surge como respuesta a una problemática creciente: la distracción constante generada por las pantallas. Según los datos que fundamentan la iniciativa, más del 50% de los alumnos reconoce distraerse con su propio teléfono, mientras que un 45% afirma verse afectado por el uso de dispositivos de sus compañeros.

“Esta medida pone un freno a una tendencia que impacta directamente en el aprendizaje, la atención y los vínculos dentro del aula”, afirmó Santalla

“Queremos garantizar que el tiempo escolar vuelva a ser un espacio de aprendizaje y socialización, libre de las interrupciones permanentes de las notificaciones.”

Uso pedagógico y supervisado

La normativa establece que los teléfonos y dispositivos digitales personales no podrán utilizarse en clase, salvo que el docente lo disponga expresamente con fines pedagógicos. De este modo, la tecnología deja de ser un factor de dispersión para convertirse en una herramienta educativa, dirigida y supervisada por el profesional a cargo.

“No se trata de una prohibición aislada, sino de una respuesta concreta frente a una realidad que no deja de crecer. El objetivo es devolver el foco a la enseñanza y fortalecer el vínculo entre docentes y alumnos”, concluyó el senador.

Con esta implementación, la provincia de Buenos Aires da un paso más para mejorar la calidad educativa y resguardar la salud mental y los procesos cognitivos de los niños y niñas en una etapa clave de su desarrollo.