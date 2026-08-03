El Municipio de Quilmes informa que se intensifican los trabajos de bacheo en hormigón en distintos puntos del distrito, en el marco del Plan Municipal, ejecutado con fondos 100% comunales y respondiendo a demandas de vecinos y vecinas del distrito, a través del Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV). En ese marco, la intendenta interina, Eva Mieri, supervisó las tareas que se llevan adelante en la calle Andrade, entre DeÁn Funes e Independencia, en Bernal.

“Recorrimos una nueva intervención del Plan Municipal de Bacheo junto a la plaza Del Maestro, un lugar por el que todos los días pasan vecinos, vecinas, familias y estudiantes. Además de supervisar los trabajos, conversamos con vecinos y vecinas frentistas sobre las necesidades del barrio, porque muchas de estas intervenciones también surgen de escuchar a la comunidad y dar respuesta a los reclamos que nos acercan. Seguimos avanzando con este plan en distintos puntos de Quilmes, sosteniendo con recursos municipales un trabajo permanente para cuidar nuestras calles y seguir mejorando cada barrio”, destacó Mieri, que estuvo acompañada del secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, y el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez.

Por su parte, García aseveró: “Estamos trabajando en este bache que se hundió, producto de las grandes lluvias que hubo en su momento y que es un pedido que hicieron los vecinos de la zona, en esta arteria tan transitada. Durante todo este mes y hasta octubre vamos a estar con la intensificación de este Plan de Bacheo que es tan importante para el distrito”.

La intervención comprende una superficie de 50m cuadrados, con tareas que incluyen la rotura del sector afectado, el retiro del material, la preparación del suelo subrasante y el vuelco de hormigón H13. Luego de 48 horas, se completará la caja con 10 metros cúbicos de hormigón H30 y se realizará la terminación.

Una vez finalizados los trabajos, el sector permanecerá cerrado al tránsito durante aproximadamente 10 días, para permitir el correcto fraguado del material. Esta intervención permitirá reparar un sector deteriorado de esta calle ubicada junto a la plaza Del Maestro.

En tanto, el vecino de la zona, Carlos Chalart, destacó: “El reclamo lo hicimos en general y notamos el accionar rápido del Municipio y que está presentes ante la solicitud de los vecinos. Yo estoy muy agradecido y conforme con la gestión porque veo que generalmente están bacheando, también hacen tareas de alumbrado, barrido y limpieza, y además veo que hay seguridad porque siempre pasa la Patrulla Comunal por acá”.

A su vez, durante la jornada, cuadrillas de la secretaría de Servicios Públicos estuvieron trabajando en varios frente de forma simultánea en la rotura, reparación y vuelco de hormigón H13: en San Francisco Solano, en la intersección de 809 y Donato Álvarez; 893 y San Martín; 893 y 832, y 893 entre 831 y 832; en Bernal, en la intersección de calle 167 entre Zeballos y Alem; en Mouriño y Chaco, y en Chaco y Fleming; y en el barrio la Colonia, en la intersección de Aristóbulo del Valle y Corrientes; en Quilmes Este, en Derqui entre Lugones y Ascasubi, Derqui entre Ascasubi y Juan C. Varela, y Justo Illanes entre Pringles y Paz. Se recuerda también que ya se encuentra abierto el tránsito del paso bajo vías de Laguarda, en Ezpeleta.