Lanús Gobierno invita a las vecinas y los vecinos a participar de las nuevas jornadas de autocuidado que se brindarán en diversas instituciones del distrito, con el objetivo de que puedan incorporar diversas técnicas que les permitan responder con rapidez y eficacia ante situaciones de emergencias médicas, en caso de ser necesario.

El cronograma iniciará el miércoles 6 de mayo, desde las 18, en el Club 6 de Marzo (Suipacha N° 2053, Lanús Este); seguirá el jueves 7 de mayo, a partir de las 18, en el Club El Ceibo (Rangugni N° 2942, Lanús Oeste) y finalizará el sábado 9 de mayo, desde las 15, en el Grupo Scout Don Juan Manuel de Rosas (Monasterio N° 1526, Monte Chingolo).

Durante la actividad, las y los asistentes aprenderán a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich 2026 y a utilizar correctamente el Desfibrilador Externo Automático (DEA), tres conocimientos que pueden salvar la vida de cualquier persona.

Las clases son gratuitas y abiertas a toda la comunidad lanusense, no requieren inscripción previa y no se suspenderán en caso de lluvia. A su vez, al finalizar cada jornada, se entregará un certificado a las y los participantes.