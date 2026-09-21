Primero fue la parálisis. Después, el abandono. Ahora, el remate.

El gobierno de Javier Milei avanza con la subasta de los terrenos y la estructura inconclusa del desarrollo PROCREAR ubicado en Avenida Centenario y la barrera de Primera Junta, en Quilmes, una obra que estaba destinada a darle vivienda digna a 132 familias quilmeñas y que hoy es un esqueleto de hormigón a la intemperie.

No se trata de un caso aislado. Es parte del mismo plan: primero abandonó la construcción de la nueva Estación del Ferrocarril "Héroes de Malvinas", entre Quilmes y Ezpeleta, una obra clave para miles de usuarios del Roca que esperaban mejor conectividad, seguridad y accesibilidad.

Ahora saca a remate los terrenos y la construcción que él mismo paralizó junto a miles de obras públicas en todo el país.

Donde había un proyecto de Estado para garantizar el derecho a la vivienda, hoy hay pastizales, hierros oxidados y materiales tirados. Donde había trabajo para obreros de la construcción, hoy hay desocupación. Donde había 132 llaves esperando a sus dueños, hoy hay un cartel de remate.

En vez de continuar y construir, destruyen

Mientras el gobierno habla de libertad, le quita la libertad más básica a las familias trabajadoras: la de tener un techo propio. Mientras habla de eficiencia, deja que millones de dólares ya invertidos por el Estado se pudran al sol.