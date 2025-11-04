La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) fue sede de un encuentro participativo de estudiantes y docentes de escuelas secundarias que llevaron adelante espacios de reflexión acerca del Modelo de Naciones Unidas (MONUUNQ), que se celebró en agosto último con singular éxito. Asimismo se plantearon líneas de trabajo de cara a la edición 2026.

Estudiantes y docentes de escuelas de gestión estatal y privada de varias localidades, incluyendo Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Glew y Escobar, participaron activamente en la jornada.

La actividad se centró en la evaluación y proyección del MONUUNQ, un evento que tuvo su edición 2025 en agosto, donde cientos de alumnos protagonizaron debates sobre problemáticas mundiales en la UNQ.

Diálogo y Proyecciones para 2026



La jornada incluyó talleres con dinámicas grupales donde los adolescentes pudieron exponer sus necesidades e intereses de cara a la edición 2026 del Modelo.

El encuentro fue coordinado por el equipo del PEU “Levanta la mano” en la cabeza del Magister Matías Penhos. Tras la reunión, todos los participantes coincidieron en que el balance fue positivo debido a la interacción generada entre los jóvenes.

Además, se enfatizó en la articulación con alumnos del nivel primario como una estrategia de estímulo, proyectando el continuo crecimiento de esta práctica educativa en sucesivas ediciones.