El 9 de octubre de 2025, de 12 a 20 horas, se realizará la Primera Feria de Luthiers de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). El encuentro tendrá lugar en el Salón Auditorio Nicolás Casullo de la UNQ y reunirá a creadoras y creadores de instrumentos musicales, fabricantes y proyectos vinculados a la producción musical nacional.

Además de la exposición de instrumentos, habrá charlas y conciertos en vivo, ofreciendo un espacio de intercambio entre la comunidad universitaria, artistas y el público en general.

La Feria de Luthiers UNQ es organizada por la Escuela de Artes, el Programa de Cultura de la UNQ, la Incubadora de la Música Autogestiva, la Secretaría de Cultura del Municipio de Quilmes y la Escuela Municipal de Luthería. Acompaña, además, la Asociación Argentina de Lutheria.

La entrada será libre y gratuita.

Cronograma de actividades

15:00. Lutheria Solidaria

Charla con la Fundación para la luthería solidaria (Sergio Nievas – Gabriela Medina) y la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de la Escuela Primaria Nª12 del Pato, Berazategui.

17:00. Redescubriendo la viola d’amore: historia, organología y desafíos constructivos Conversación con Ramón Pasini y Ricardo Soulé

Escuela Municipal de Luthería de Quilmes.

18:00. Tejiendo redes: Mesa debate de experiencias de luthería y música.

Red Lutherística.

Asociación Argentina de Luthiers.

Escuela de Luthería de Quilmes.

Grupo de Lutheria Solidaria – Berazategui.

Orquesta infanto juvenil de la EP Nª12 – Berazategui.

19:00. Lutheria electroacústica con Tata Laxague.

20:00. Banda en vivo “Nada me convence” – estudiantes UNQ.