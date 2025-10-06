La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este lunes de una reunión con las autoridades de la línea de colectivos 257 “Expreso Villanueva”, en la sede de la empresa en Rodolfo López 3006, donde se presentó la extensión del nuevo recorrido que une los barrios La Sarita y La Cañada, de Quilmes Oeste, con San Francisco Solano, que fue posible gracias al plan de pavimentación impulsado por esta gestión, y tiene el fin de continuar mejorando la conectividad de las y los quilmeños, acortando sus tiempos de viaje.

“Nosotros lo planteábamos en estos términos cuando decíamos: nacer, crecer, desarrollarse, estudiar y trabajar en Quilmes. Todo estaba pensado para salir a Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido venimos ampliamos recorridos y son cosas que hay que ir pensándolas de forma artesanal. Si no hay un transporte público que te lleve directo a destino, todo cuesta más”, expresó Mayra, acompañada por el secretario de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, Lucas Schuld, con quien recorrió las instalaciones de la terminal.

Y afirmó: “La dificultad es que no hay sector que no se vea perjudicado, las empresas de transporte y su vida familiar, porque baja la recaudación, cae el consumo y se pierde poder adquisitivo. Todo es una cadena. Por eso, las elecciones son una instancia importante para demostrar democrática y pacíficamente que queremos otro rumbo, otro modelo de país. Es fundamental que la gente vaya a votar, que participe. Porque el enojo y la frustración pueden llevar a quedarse en casa y dejar que otros decidan, y eso es un error. Por eso es importante la elección del 26 de octubre para la conformación de un bloque opositor en el Congreso Nacional que pueda frenar a Milei”.

Con esta acción, que se dio en el marco del compromiso de gestión asumido por Mayra Mendoza en 2019, de la pavimentación de más de 800 cuadras durante la primera administración, y que tiene continuidad con el nuevo compromiso de sumar 1.000 calles más para este segundo mandato, el Estado Municipal profundiza la articulación con una entidad privada como la Línea 257 con el objetivo de establecer un nuevo recorrido y así poder cubrir la demanda de los vecinos y vecinas y de los mencionados barrios mejorando notablemente su calidad de vida.

La medida responde a un pedido histórico de los habitantes de la zona, que reclamaban una opción de transporte directo hacia el centro quilmeño y al corazón comercial de San Francisco Solano y que en breve comenzará a funcionar.

Con esta ampliación, las unidades del ramal Lamadrid circularán por la calle 387 hasta La Rioja, continuarán por 389 hasta República del Líbano y luego tomarán Camino General Belgrano hasta Pasco, tanto en el trayecto hacia San Francisco Solano como en el que se dirige hacia Quilmes.

De esta manera, también se busca dar respuesta a una demanda creciente y facilitar el acceso a escuelas, hospitales, trámites administrativos y actividades cotidianas. La incorporación del nuevo recorrido no modificará las paradas habituales del ramal Lamadrid en el resto de su trayecto, sino que extiende el servicio a barrios que hasta ahora debían combinar con otras líneas o realizar trasbordos para llegar a destinos clave del distrito. Cabe mencionar que la Comuna viene articulando con la empresa la apertura de una nueva terminal en Tupungato y Río Desaguadero, en Ezpeleta, desde el año 2024.

Del encuentro participaron: el secretario de la Agencia de Fiscalización, Control Comunal y Desarrollo Económico, Julián Bellido, y la presidenta y la directora de la Línea 257, Marcela Gómez y Adriana García, respectivamente.