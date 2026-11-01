Lanús Gobierno informa que comenzaron las obras de pavimentación sobre el primer tramo de la avenida Hipólito Yrigoyen, desde las avenidas Remedios de Escalada de San Martín hasta Manuel Quindimil, mano a Lomas de Zamora.

Estas tareas forman parte del Plan de Pavimentación que impulsa la gestión municipal, tienen el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal de los miles de vecinos y vecinas que transitan a diario por la zona, al igual que brindar mayor seguridad vial y contribuir a lograr la ciudad que las y los lanusenses se merecen.

En ese marco, cabe recordar que diariamente se desarrollan 11 frentes de obra a lo largo y ancho del distrito: tres de cuadras completas, cuatro de bacheo, dos de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos.

Vale destacar que el Plan de Pavimentación 2024 – 2027 contempla la concreción de obras de asfalto en 800 cuadras completas y 2.000 intervenciones de bacheo en los diversos barrios de la ciudad.