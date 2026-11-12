Lanús Gobierno informa que el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 15 a 19, se desarrollarán nuevas jornadas de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús” en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900) y Villa Obrera (Eva Perón N° 2400), ambas ubicadas en Lanús Este.

Durante ambos días, las vecinas y los vecinos podrán recorrer los puestos de emprendedores y emprendedoras locales, donde encontrarán artesanías, productos de elaboración propia, indumentaria, bijouterie y diferentes artículos a precios populares. Además, habrá opciones gastronómicas para disfrutar en familia.

La propuesta es impulsada por Lanús Gobierno con el propósito de promover el consumo de cercanía y acompañar el crecimiento de los emprendimientos que forman parte del Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, fortaleciendo sus oportunidades de comercialización directa.