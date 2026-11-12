El presidente del Consejo del Partido Justicialista de Berazategui e intendente municipal de Berazategui, Carlos Balor, compartió una reunión política con representantes de instituciones, vecinos, familias, integrantes de la comunidad educativa y militantes peronistas de Sourigues. Durante el encuentro, dialogaron sobre las necesidades de la zona y las actividades que se desarrollan en la localidad. La reunión se realizó en el Centro de Jubilados El Trébol y la Sociedad de Fomento Sourigues con el objetivo fortalecer el trabajo territorial y articular acciones con la comunidad.
“Gracias por convocarme a esta hermosa reunión con gente amiga. Sé que recibían al Dr. Juan José Mussi en esta institución; él hizo mucho por esta entidad para que mejore. Para nosotros es un desafío muy grande reemplazarlo; nos dejó un vacío muy grande, es una responsabilidad enorme. Queremos cumplir con sus proyectos y llevar adelante su legado”, afirmó Balor.Asimismo, remarcó: “No queremos fallarles a los vecinos; queremos responderles, tener un contacto mano a mano. Les pedimos que nos acompañen, vamos a estar en el día a día, cercanos. Este es un contexto económico muy difícil para todos y también para la Municipalidad”. Finalmente, subrayó: “Transitamos un camino largo... Juan José Mussi dejó una huella marcada y de ella no nos tenemos que salir, tenemos que seguir estando al lado de la gente. Confíen en nosotros, no les vamos a fallar”.