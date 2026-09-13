El diputado nacional participó de un Plenario de la militancia donde se refirió al endeudamiento del país con el FMI y de las familias argentinas. “¿Cuándo va a haber un presidente nuevamente en la Argentina que diga: “miren, está bien que los mercados existen, pero también existen las familias argentinas que merecen un poco de tranquilidad en sus vidas?”, afirmó. Críticas al modelo económico que favorece a los que más tienen.

“En nuestro país este modelo económico no es sustentable. Y siempre lo hemos dicho. Más allá de las miradas ideológicas que podamos tener o no, las características de nuestra patria son las características de nuestra patria. Octavo país en extensión territorial, trigésimo segundo en cantidad de habitantes, poco habitantes, como quieren estos magnates de las tecnológicas ¿Y por qué tenemos esa certeza? No pudo hacerlo funcionar la dictadura que torturó, asesinó, desapareció, canceló los derechos gremiales, persiguió a cualquiera que le dijera cualquier cosa, se apropió de bebés, un desastre hizo. Muchas veces ustedes escuchan el “riesgo Kuka”, bueno, ahí el riesgo era el otro, ¿no? Entonces desapareció ese riesgo, y aún así, la dictadura entregó el gobierno al presidente Alfonsín con más de 300 puntos de inflación. Lo que sí fue exitosa en la dictadura fue en estatizar las deudas de los grupos privados de la economía como el grupo de Mauricio Macri. En eso fue brillante.”

“No funcionan estos modelos económicos de nuestra patria. La Argentina tiene características únicas que deben ser atendidas. No está para modelos estándar enlatados que nos traen de afuera gente que no conoce su suelo y su tierra. Dentro de nuestro país ya tenemos varios problemas, porque tenemos enormes y grandes asimetrías culturales, económicas, que deben ser condensadas en un espíritu de país.”

“Han traído mucho dolor, porque hay situaciones en las que no se vuelve. Cuando a nuestras abuelas y abuelos les sacan los medicamentos ¿qué creen que va a pasar? Esta gente jode con cosas que no tienen respuesta, por ejemplo, la vida. Con este gobierno nada vuelve a las familias argentinas. Nada vuelve. Es un gobierno donde todo se lo queda a la Casa Rosada. Retenciones se las queda a la Casa Rosada. Parte de lo que eran los giros de ATN, las transferencias automáticas, se las queda a la Casa Rosada. Y aun así, no tiene el equilibrio fiscal que dice tener.”

“Los argentinos y argentinas están cada vez más lejos de aquello que se les prometió si tenían vocación de sacrificarse. Los argentinos y argentinas se han sacrificado por su patria, trabajando, yendo, viniendo, constantemente, algunos incluso enfrentando a las dictaduras también se sacrificaron en nombre de poder recuperar la patria, y también se sacrificaron miles de pibes en las Malvinas Argentinas. Siempre piden, siempre hay que velar por la tranquilidad de los mercados, y quién vela por la tranquilidad de las familias argentinas, cuándo va a haber un presidente nuevamente en la Argentina que diga: “miren, está bien que los mercados existen, pero también existen las familias argentinas y también merecen un poco de tranquilidad en sus vidas”

“Desde el gobierno responsabilizan a las familias de endeudarse, cuando está demostrado que la incidencia de las tarifas en la toma de la deuda es de alto peso y rango. Un país que termina pagando una energía carísima teniéndola en su lecho, en su suelo, en su tierra, porque ahí Dios la puso. Y nuevamente, ampliar los debates y ser claros en esto, porque no sólo recuperamos Vaca Muerta para que el complejo petrolero en la Argentina se desarrollara, nacional o internacional. Recuperamos Vaca Muerta, porque significaba ingresos de divisas (dólares) a, también la recuperamos para que la gente sea parte. No pueden ganar sólo Chevron, los Galuccio o los que fueran en todo este viaje. ¿Dónde la sociedad es socia de los Bulgaroni y de YPF? Los que pagan la nafta, los que pagan la luz, los que pagan el gas...se endeudan para gastos corrientes, porque eso es gasto corriente, lo podemos tomar así, como un gasto corriente de la familia o como se dice dentro del Estado. Hoy millones de argentinas y argentinos estén dos veces endeudados. Dos veces. Está endeudado su país, su estado, su patria, su nación, y está endeudada su familia.”

“¿Qué calidad o qué seguridad se puede brindar a muchos argentinos y argentinas con los salarios, por ejemplo, que tiene la Fuerza de Seguridad? ¿O con las pocas prácticas de tiro? ¿O con las condiciones que están los patrulleros en las que tratan de cuidar a las personas? ¿O con los chalecos antibalas que terminan recibiendo? ¿O qué salud pueden recibir con camilleros, enfermeros, doctoras, doctores, que aparte reciben un mayor peso en el sistema de salud público porque más de un millón de argentinos dejaron de tener prepaga porque no la pueden pagar porque tuvieron que destinar la plata para otras cosas? Un sistema de salud público en el que el Estado hoy invierte menos, pero recibe más gente.”

“Si nosotros no prestamos atención a estas cosas y pensamos que se agota esto en que no sea más Milei presidente, habremos logrado que no sea Milei más presidente, pero tenemos que ver si habremos logrado un gobierno que vuelva a disputar y a defender los intereses de la gente. Esta discusión y estos debates son necesarios. Porque esto no se trata de agradar al poder económico, ni se trata de venderle espejitos colores a la gente diciendo que en un santiamén, en un borrón y cuenta nueva estos problemas se van a arreglar. Se requiere mucho coraje.”

“No se trata de melancolía o de nostalgia de aquello que fue. El contexto donde Cristina debería desempeñarse, si el pueblo la acompañara es otro. Ella es una persona que sabe muy bien qué hacer y que tiene los ovarios bien puestos para tomar las decisiones que haya que tomar en el contexto actual para que la sociedad argentina recupere parte de la vida que supo tener.”

“Es importante que el pueblo vuelva a tener una mujer, un hombre en la Casa Rosada que realmente defiende los porotos de la gente. Podrá ser más eficiente o no, podrán salirle mejor o no las cosas, pero la vocación de poner límites, de poner límites a los que nunca pierden, porque los que hoy ganan con Milei, también ganaron con Cristina, esta es la verdad, esto es lo cierto. Los que no ganan con Milei son los argentinos que se habían dado la capacidad de poder soñar otro país diferente y otra vida diferente”.

“Hay sectores de nuestra economía que deben ser promovidos, que no necesitan tanto ¿Necesitaba el RIGI Vaca Muerta? ¿La minería necesitaba el RIGI? Ni lo pidieron. Pero cuando se lo dieron dijeron, “bueno, en Argentina están regalando plata para que nos llevemos el oro, el litio y el cobre”. Eso hacen. Y se entrega jurisdicción, y tiempo porque duran años las cosas que se han firmado. Son debates y discusiones que habrá que dar en el futuro durísimas”.

Kirchner también cuestionó las modificaciones realizadas por el gobierno de Milei en cuanto a Bienes personales: “Uno de los impuestos más progresivos que tenía la Argentina, ahora los que tienen más pagan menos que un argentino de a pie o que un trabajador. Estabilidad fiscal les dieron a los que más tienen, a los que más ganan. Hay gente que ya pagó adelantando bienes personales por años ¿es posible un país así? No puede ser que las argentinas y los argentinos no participen de la riqueza de su suelo. Que no podamos darle valor agregado a partes que necesitan nuestras industrias o a los desarrollos extractivistas generando trabajo para decenas de miles de argentinos y argentinas.”

“Tenemos un gobierno que habla de la propiedad privada que buscó sancionar una ley para la extranjerización de la tierra, luz verde para prender fuego a todo. No defienden la propiedad privada del pueblo. Defienden los intereses más concentrados y oscuros de las corporaciones económicas argentinas mientras miles de pibes ya saben hoy que de no heredar nada de parte de sus padres o de alguien de la familia no van a poder acceder a tener una casa”.

Para finalizar Kirchner señaló que “someter a una sociedad a estas condiciones de vida no está bien. Yo no sé si le cae bien a los mercados o no lo que opinamos, no sé si Galperín se enoja o no, no sé si Mindlin se enoja o no, no sé si Manzano se enoja o no, no me importa. Nadie quiere que ellos no sean empresarios y ganen plata o produzcan, pero ellos tienen que entender que la gente no puede vivir como esclava, que estamos en el siglo XXI, que existieron muchas luchas en la historia de los obreros, los trabajadores y las trabajadoras, para que vengan a explicarnos ahora que para salir adelante un país, sus habitantes tienen que ser esclavos. Ningún país en la faz de la tierra ha crecido en base a la esclavitud de su pueblo, por el contrario, mientras más derecho, más salario, más trabajo, más creatividad, más producción ha habido. El crecimiento y el desarrollo van de la mano, estas son las cosas que queremos discutir.”

“Aprovechemos porque para eso es el momento en el que estamos vivos, no es que nos va a agarrar ganas de cambiar las cosas dentro de 20 años, es que ahora hay que meterse ahora y que los lugares que ninguno de nosotras y nosotros ocupe les puedo asegurar que va a haber gente que los va a ocupar y que va a tomar decisiones como se toman hoy, sin ningún apego al interés nacional, sin ningún apego al interés del conjunto de las mayorías que viven en la Argentina.

Kirchner agregó que las políticas que se aplican hoy en la Argentina son las mismas con las que querían convencer a Cristina “la amenazaban sobre cuál iba a ser el destino de ella si siendo presidenta no aplicaba estos modelos económicos”. En este sentido analizó cómo el poder real de la Argentina entendió que no podían avanzar con el ajuste y el saqueo con Cristina en libertad. “Cristina en 2019 construyó una victoria demostrando una generosidad increíble dentro de la historia del peronismo que permitió sacar al pueblo del oprobio que el macrismo le estaba haciendo vivir todos los días. No solo era un oprobio y un maltrato económico, era un maltrato en la forma de hablarle, que también tiene el actual presidente. “Los trabajadores estatales son ñoquis, la gente que endeuda porque quiere o porque no diseña bien su vida” y así pasamos de que se endeudan, como ahora para comprar televisores, a aquellos que se creyeron que podían tener un teléfono y una tele y una moto. Siempre con un trato totalmente despectivo y en posición de poder, porque lo que tienen estos tipos es que cuando están en posiciones de poder maltratan, destratan y hablan con un grado de soberbia, que pierden cuando viene la mala, ahí se les caen las lágrimas, como se le cayeron a Espert o como se le cayeron al otro que está en Bolivia. Son bravos y valientes en posiciones de poder”