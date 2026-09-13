Funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires viajaron este fin de semana a Madrid para mantener reuniones con los organizadores de la Fórmula 1 y conocer la experiencia de la capital española, que volvió a recibir un Gran Premio después de 45 años y estrenó un nuevo circuito.

Madrid es modelo y referencia para el trabajo que Buenos Aires viene llevando adelante para recuperar la Fórmula 1. El secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes; el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella, a cargo de las obras en el Autódromo, se reunieron con funcionarios de la Comunidad y del Ayuntamiento para conocer la organización del Gran Premio, el impacto económico que genera y la planificación de las obras y el funcionamiento del circuito.

La agenda también incluyó encuentros con representantes de Liberty Media Corporation, vinculada a los campeonatos de Fórmula 1 y MotoGP.

“Vinimos a conocer la experiencia de la Fórmula 1 en Madrid. Después de 45 años vuelve a tener una carrera en un circuito nuevo, que es la experiencia que tendremos nosotros en Buenos Aires con el regreso del MotoGP en abril del año que viene”, afirmó Turnes.

Por su parte, el presidente del Ente de Turismo, Valentin Díaz Gilligan aseguró que "este es un Gran Premio que ha generado casi 500 millones de dólares para Madrid. Pensemos que Miami, el de más impacto, llegó a 440 millones, así que comparado es un número significativo. Y la ciudad está casi explotada, no se consiguen lugares en los hoteles, los restaurantes están llenos y la gente vive consumiendo y disfrutando”.

La visita a Madrid forma parte de los pasos que viene dando la Ciudad para volver a posicionar a Buenos Aires entre las grandes capitales internacionales del automovilismo.

Hace unos días, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, le presentó al presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, el plan de renovación total del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para que Buenos Aires vuelva a estar en condiciones de recibir a la Fórmula 1. Con una inversión de 150 millones de dólares, las obras ya tienen un avance superior al 60%.

“Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Queremos que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que el Autódromo cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo”, sostuvo Jorge Macri.

Para abril de 2027 ya está confirmado el regreso del Gran Premio de MotoGP, la máxima categoría del motociclismo mundial, que volverá a correr en Buenos Aires después de 28 años. En paralelo, la Ciudad avanza con las obras y las gestiones necesarias para que la Fórmula 1 también pueda regresar.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es la única pista de la Argentina que, una vez finalizadas las obras, podrá estar en condiciones de cumplir con las regulaciones y exigencias necesarias para recibir a la Fórmula 1.

Actualmente se trabaja para llevar el circuito a Grado 1 de la FIA. La nueva pista tendrá 4,87 kilómetros, 15 curvas y permitirá que los autos alcancen velocidades de hasta 340 km/h. Además, el complejo quedará preparado para recibir a más de 150.000 personas.

La Fórmula 1 corrió por última vez en Buenos Aires en 1998. La renovación integral del Autódromo, el regreso confirmado del MotoGP y las gestiones que la Ciudad lleva adelante con los principales actores internacionales del automovilismo forman parte de una estrategia para que Buenos Aires vuelva a ocupar un lugar central en el mapa mundial del deporte motor.