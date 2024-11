Acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Ceci Soler, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió la obra de pavimentación e instalación de iluminación con tecnología LED que está llevando adelante la Comuna en el interior de Villa Itatí.

"Con el comienzo de estas 16 cuadras de pavimentos en el interior de Itatí, reafirmamos que desde el primer día trabajamos con amor y esfuerzo colectivo para transformar cada rincón de nuestro querido Quilmes. A pesar de las dificultades que nos impone el abandono del Gobierno Nacional, renovamos nuestro compromiso de construir una ciudad justa, digna y solidaria, como la que soñamos y merecemos. De esto se trata la gestión", expresó Mayra.

Al recordar a la concejala Nair Abad, oriunda de Itatí, la jefa comunal señaló: "Desde el Municipio teníamos obviamente la voluntad, la iniciativa, el proyecto, y la militancia de Nair y el barrio, sabiendo lo que se necesitaba, pero no lo hubiésemos podido hacer si no hubiésemos tenido el acompañamiento del OPISU. Esto es el trabajo mancomunado, es el resultado de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Y ahí sí vale la unidad, cuando le mejora la vida a la gente, no por la especulación de los dirigentes. Eso tiene que quedar claro, porque el valor de la unidad, como decía Perón, es la unidad de concepción y de acción, no unidad para la especulación".

A su vez, la Intendenta destacó que habló con la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien destinará a una entidad de bien público de Villa Itatí, el cobro de un juicio recientemente ganado, y señaló: "Fíjense lo que es el corazón de Cristina, y la forma que tiene de pensar, con tanto ataque, con tanto odio, con tantas preocupaciones que seguramente tiene, lo que hace es pensar qué necesita la Argentina desde todo lugar, cómo reparamos el daño que nos está haciendo Milei, pero también cómo hacer su aporte al barrio y en este caso en particular, Itati".

La obra, que se realiza en conjunto con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), contempla la pavimentación de hormigón con cordones y la iluminación pública con tecnología LED sobre nuevos postes en las calles: Pampa entre Falucho y Levalle; Falucho entre Pampa y Misiones; Misiones entre Falucho e Ituzaingó, Chaco entre Ayacucho y Falucho, y Ayacucho entre avenida Montevideo y Formosa, en una longitud de desarrollo de aproximadamente 1.750 metros.

Esta primera etapa incluye 16 cuadras y se van a consolidar ingresos en el barrio y garantizar el acceso a los jardines y las instituciones educativas comunitarias. Además, junto a OPISU se están completando los primeros tramos de la red interna de agua y cloaca. Se trata de dos módulos que contemplan la red interna de agua y cloaca, uno de ellos está llegando al 100% y el segundo se acerca al 50% de avance de obra.