La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este martes del acto de firma de la escritura del terreno donde se encuentra emplazada la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes (ESET-UNQ), en la avenida República de Francia 1714, en Ezpeleta.

En este marco, Mayra destacó la importancia de un Estado eficiente y necesario para conseguir este logro y sostuvo: “Lo que hacen los funcionarios desde el Municipio, desde el Gobierno de la Provincia, lo que hace el rector de la Universidad, tiene que ver con acciones, con decisiones coherentes para pensar cómo mejoramos cada uno de los lugares, que se puedan desarrollar, crecer y progresar las nuevas generaciones que son ustedes. Entonces, esto que hoy estamos celebrando tiene que ver con la responsabilidad que como militantes políticos que somos, asumimos desde el Estado”.

La Jefa comunal indicó: “Hay un discurso que se viene usando desde hace un tiempo de que los ciudadanos no crean en el Estado, no crean en la posibilidad de que hay personas que trabajamos para bien de nuestra comunidad y eso es un Estado presente, que es la escuela, el hospital. El Estado es cada uno de los profes, los directivos, la comunidad, que somos todos nosotros”.

Y subrayó: “Que no los convenzan que la idea de terminar con el Estado puede ser algo bueno para sus vidas, porque cuando el Estado se retira de la comunidad sucede que no hay más obra pública para mejorar los barrios, no le importa el salario de las y los profes o si esta escuela tiene o no la escritura. Sin el Estado presente no hay posibilidad de progreso para todos y todas nosotras. Que no los convenzan de que el mercado y que cada uno individualmente va a poder realizarse, eso se logra en conjunto y colectivamente”.

Por su parte, el rector de la UNQ, Alfredo Alfonso, señaló que “es una enorme alegría que la Universidad Nacional de Quilmes pueda tener los títulos de propiedad de los terrenos de esta escuela secundaria tan importante para nosotros. Es un día de altísima gratitud para el Municipio y para el esfuerzo de la intendenta Mayra Mendoza. Hace solo cinco meses hablamos de esto y hoy ya tenemos un título propio que durante tantos años esperábamos”.

A su vez, la directora de la ESET-UNQ, Mariana Capello, expresó: “En primer lugar nos da la garantía de que esta escuela va a seguir existiendo, siendo parte de la universidad. Y por el otro lado, es un reconocimiento para la comunidad de la escuela y del barrio. Esto no es algo que ocurrió de un día para el otro, se viene conversando desde hace bastante tiempo y la verdad es que siempre desde el Municipio ha habido una excelente relación y muchos intercambios y este es uno que también da muestra de ello”.

La ESET-UNQ es una escuela pública y gratuita, que depende de la Universidad Nacional de Quilmes, en acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación y hoy, gracias a la entrega de la escritura por parte del Gobierno Provincial, el establecimiento educativo tiene su escritura. La ESET-UNQ abrió sus puertas el 5 de marzo de 2014 y el ingreso es por sorteo público de vacantes. Más información en http://eset.web.unq.edu.ar/. Y hoy

Estuvieron también presentes las y los secretarios de Desarrollo urbano y Obra Pública, Cecilia Soler; de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery; de Seguridad, Gaspar De Stéfano; de Servicios Públicos local, Sebastián García; el subsecretario de Deportes y Entidades de Bien Público, Nicolás Mellino; la directora general de Vivienda, Tierras y Regularización Dominial, Adriana Cittadino; la concejala Eva Mieri, y la escribana Adscripta de la Escribanía General de Gobierno, Silvina Vargas, además de otras autoridades escolares.