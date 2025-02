La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó la obra de refacción del gimnasio multideportivo del Club Juventud de Bernal, donde dialogó con sus autoridades sobre la importancia de los trabajos de restauración y repasaron las diversas acciones que se hicieron en conjunto, en beneficio de este espacio que tiene una nutrida actividad social y deportiva.

"Recorrimos la reconstrucción del gimnasio multideportivo del club Juventud de Bernal, destruido por el temporal de diciembre de 2023. Nos comprometimos a volver a levantarlo y, con mucho esfuerzo, lo estamos consiguiendo", destacó Mayra, quien estuvo acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery, y el subsecretario de Deportes y Entidades, Nicolás Mellino.

En este sentido, Mayra señaló que estarán "siempre al lado de los clubes de barrio, claves en la construcción de comunidad, escuchamos con preocupación durante el encuentro las dificultades que atraviesan por los tarifazos en el contexto de un gobierno nacional para el cual directamente no existen".

Durante la visita, los miembros de la comisión directiva le hicieron referencia a la Intendenta de los escandalosos aumentos que sufrieron los clubes de barrio en las tarifas de la luz, el agua y el gas, lo que genera un perjuicio para el normal desarrollo de sus actividades diarias. Además de las consecuencias económicas provocadas por la gestión del presidente Javier Milei.

En cuanto a la obra, consiste en la reconstrucción del gimnasio multideportivo que fue fuertemente afectado por el intenso temporal de lluvias y ráfagas de viento que azotó a la ciudad y a la región en diciembre del 2023. A raíz de ello, recibieron un nuevo apoyo económico de la Comuna. A su vez, se donaron distintos materiales de construcción a través de la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En relación al gimnasio, el presidente del Juventud de Bernal, Javier Lloret, manifestó: "Estábamos esperando la visita de Mayra, estuvimos mucho tiempo trabajando para volver levantar el gimnasio de vóley, con el cual apostamos mucho a esos chicos, nos habíamos quedado sin un lugar para entrenar y tenemos 400 chicos y chicas que se quedaron sin jugar. Estamos súper agradecidos a Mayra, a toda la gente de Entidades de Bien Público, a todas las personas que se acercaron a ayudar al club. Los chicos de vóley volvieron a su casa y estamos muy contentos".

Sobre el difícil momento económico por el que atraviesan las entidades, detalló: "Hoy estamos pasando un momento bastante complicado, sabemos bien que no podemos tocar la cuota social, no podemos aumentar los ingresos por actividades deportivas. Nos vamos achicando, aumentan las tarifas constantemente, lo hablábamos recién con Mayra. Recibimos una factura de luz por 500 mil pesos, no podemos bajarla porque siempre tenemos un aumento más. Por suerte estamos sostenidos a nivel municipal y seguimos trabajando".

Cabe destacar que la articulación entre la gestión y el club ha sido constante desde la asunción del primer mandato de la Jefa comunal: en 2020, el lugar recibió un subsidio municipal para obras y mantenimiento; en 2021 otro nuevo aporte a partir del programa Clubes en Obra y entrega de luces led; en 2022 se realizó allí la Copa Ciudad Natación, y se lleva adelante el plan Escuelas Abiertas de Verano y el Programa de Natación Municipal.

El Club Juventud de Bernal cuenta con un total de 1200 socios inscriptos que realizan distintas actividades como: Vóley, Fútbol Infantil, Fútbol Femenino, Futsal, Boxeo, Karate, Taekwondo, Aikido, Danzas clásicas, Wing Ching, Metegol, Actividad funcional, Escuela de Natación, Aquagym, Matronatación, Buceo, Surf.

También estuvieron presentes la directora general de Entidades de Bien Público, Martina Bonanata; y el director de Promoción Deportiva, Ligas y Federaciones, Carlos Doallo.