El próximo lunes 16 a las nueve de la mañana, la Cámara de Comercio e Industria de Bernal (foto) recibirá la presentación oficial de las cuatro finalistas locales que competirán en el Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2026,en otro acto de Mujeres Líderes en Acción.

El certamen, impulsado por Mujeres Empresarias de FEBA, busca reconocer el talento, la perseverancia y la capacidad de gestión de referentes de toda la provincia.

La postulación de las candidatas estuvo coordinada por la entidad Mujeres Líderes en Acción, nucleada en la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires.

Desde la organización destacaron que este logro refleja el compromiso de quienes sostienen el desarrollo económico y social en la región, visibilizando historias de esfuerzo que trascienden el ámbito individual para convertirse en un motor para la comunidad de Quilmes.

Durante la jornada que se llevará a cabo en el espacio ubicado sobre la calle Belgrano, los asistentes tendrán la oportunidad de dialogar con las protagonistas y conocer en detalle sus trayectorias.

Entre las finalistas se encuentra Gloria Teresa Teme, representante de la firma Siembras y Cultivos S.A., quien fue seleccionada dentro de la categoría de responsabilidad social empresaria. Su labor evidencia cómo las empresas locales pueden integrar prácticas sostenibles y un fuerte compromiso con su entorno inmediato.

Asimismo, la nómina de finalistas incluye a Nadia Muzyca al frente de su propio estudio profesional, nominada en el segmento de liderazgo empresarial. En el rubro vinculado al comercio local, la elegida fue Mariela Grasso, impulsora de Flores Avenida, un comercio arraigado en la dinámica comercial de la zona.

Finalmente, la licenciada Marina Villalba representará a PsicoMaktub en la terna destinada a nuevo emprendimiento, mostrando el dinamismo de las propuestas emergentes en el partido.

El evento no solo constituirá una instancia de celebración para el sector comercial e industrial de Bernal y sus alrededores, sino que también pondrá de relieve el papel fundamental que cumplen las mujeres emprendedoras en la construcción de una economía regional más sólida y participativa.