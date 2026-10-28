La Municipalidad de Quilmes oficializó el pago de una suma extraordinaria de $250.000 para los trabajadores municipales durante el mes de noviembre. La medida quedó establecida mediante el Decreto 3329/26 y alcanzará al personal de planta permanente y temporaria de las distintas áreas de la administración local.

El suplemento salarial alcanzará a los trabajadores que se desempeñan en las distintas áreas del gobierno municipal. Sin embargo, el decreto establece una serie de condiciones y excepciones para determinar quiénes podrán acceder al beneficio.

Cómo se cobrará el bono

Uno de los puntos centrales establecidos por la normativa contempla la situación de los agentes que poseen dos o más cargos dentro del organigrama municipal. En esos casos, el trabajador percibirá el bono correspondiente a un solo cargo, por el monto total de $250.000.

Además, el decreto establece que no podrán acceder al beneficio aquellos empleados cuya fecha de ingreso al Municipio sea igual o posterior al 1° de noviembre de 2026.

También quedaron excluidos quienes hayan cesado en sus funciones durante octubre de 2026 o el mismo 1° de noviembre.

En tanto, para los trabajadores que hayan ingresado durante octubre, el pago del bono se realizará de manera proporcional de acuerdo con las jornadas trabajadas durante ese período.

De esta manera, el Gobierno municipal formalizó una bonificación extraordinaria para noviembre destinada a parte de la planta laboral comunal, con condiciones específicas de acceso determinadas por el decreto que reglamentó la medida.