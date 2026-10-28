La Municipalidad de Berazategui informa que el miércoles 4 de noviembre se realizarán los actos protocolares por el 66° aniversario de la creación del partido, una fecha significativa para la historia y la identidad del distrito.

La jornada comenzará a las 9.45 con una Misa de Acción de Gracias en la Parroquia Sagrada Familia, ubicada en calle 148 entre 13 y 14.

Posteriormente, a las 10.30, se llevará a cabo el Acto Homenaje a los Autonomistas en la plazoleta ubicada en avenida Mitre entre 6 y 7, en reconocimiento a quienes impulsaron la independencia de Berazategui y sentaron las bases de su desarrollo institucional.

El Municipio invita a la comunidad a acompañar estas actividades conmemorativas, que permiten recordar y poner en valor la historia local, el compromiso de sus protagonistas y la identidad de todos los y las berazateguenses.