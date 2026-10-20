Fue aprobada por unanimidad este lunes en Diputados. Lleva el nombre de Ema Bondaruk, la adolescente de Longchamps que se quitó la vida en 2024 tras la difusión de imágenes íntimas.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó de forma definitiva la Ley Ema, que crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos.

El proyecto, impulsado por la diputada quilmeña Mayra Mendoza y la senadora Laura Clark, tuvo su impulso central en Laura Sánchez, mamá de Ema, junto a organizaciones como Fundación Bellas, Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.

El caso

Ema Bondaruk tenía 15 años, era de Longchamps (Almirante Brown) y se quitó la vida el 24 de agosto de 2024, 24 horas después de que se viralizaran entre compañeros de colegio imágenes íntimas suyas sin consentimiento.

Qué establece la ley

- Crea el Programa EMA para todas las escuelas públicas y privadas bonaerenses, alcanzando a estudiantes, docentes, directivos y familias.

- Define violencia digital: obtención y difusión sin consentimiento de material íntimo -real o creado con IA-, grooming, deepfakes, discursos de odio misóginos, acoso, extorsión digital y difusión de datos personales.

- Obliga a las escuelas a activar protocolos urgentes: contacto con organismos de protección, pedido de baja del material a plataformas y acompañamiento psicoemocional, digital y legal a la víctima.

- Incorpora a la Ley de Educación Provincial contenidos de ciudadanía digital, consentimiento, privacidad y uso responsable de la IA, con enfoque reparatorio y no solo punitivo.

- Santa Fe fue la primera provincia en sancionarla; Buenos Aires es la segunda y ahora el texto vuelve a ser referencia nacional.

Tras la aprobación, Mendoza expresó: "¡TENEMOS LEY EMA! Después de mucho trabajo y esfuerzo, completamos la sanción de esta ley que es fruto del trabajo de Laura, la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha. Lo virtual también es real".

La norma ya fue girada al Ejecutivo bonaerense para su promulgación.