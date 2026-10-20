En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de Octubre, Berazategui llevará adelante una nueva jornada de visibilización, concientización y prevención. La actividad se realizará el sábado 24 de octubre, de 14.00 a 17.00, en la avenida 14 y 147, con propuestas abiertas a toda la comunidad. Se suspende en caso de lluvia.

Organizado por la Asociación Berazateguenses Prevención CAMAMAS y el Honorable Concejo Deliberante (HCD), el encuentro incluirá una radio abierta, información sobre prevención y controles, asesoramiento e información sobre controles y turnos, una caminata, sorteos y actividades recreativas.

La presidenta de CAMAMAS, Gilda Iezzi, explicó: “Los invitamos a una jornada de prevención, concientización y visibilización del cáncer de mama, como venimos desarrollando desde 2002. La prevención es la mejor respuesta. Siempre tuvimos el acompañamiento del Dr. Juan José Mussi, quien nos dijo ´Sigan para adelante´; y ahora del intendente Carlos Balor. El lema de las berazateguenses es ´No lleguemos a palparlo´, porque llegar antes es ganar tiempo. Por eso, les pedimos que concurran a hacerse los estudios antes de cualquier síntoma”.

Y agregó: “Este 24 de octubre se va a estar informando y asesorando sobre los controles y consultas en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), se darán charlas y testimonios. Estamos siempre dispuestas a tender una mano y acompañar. El Municipio siempre responde a través de su Secretaría de Salud Pública e Higiene. Agradezco al intendente Carlos Balor por tomar la posta del Dr. Juan José Mussi”.

Para conocer más sobre las políticas sanitarias municipales disponibles para todos los vecinos y vecinas, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/salud.