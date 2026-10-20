En el marco del programa Clubes de Lectura, que ya alcanza las 24 sedes en el distrito, se entregaron ejemplares de libros a instituciones comunitarias para promover el acceso a la literatura y el lazo barrial.

En un concurrido encuentro llevado a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Patas Arriba, el senador provincial Emmanuel Santalla, junto a la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, encabezaron la presentación y entrega de nuevo material literario en el marco del programa Clubes de Lectura. La jornada contó con la participación especial del escritor, periodista y guionista Marcelo Figueras, quien tuvo a su cargo las palabras de cierre y coordinó un espacio de reflexión participativa junto a las y los presentes.

Durante la actividad, referentes de entidades intermedias y bibliotecas populares, de Avellaneda recibieron libros destinados a equipar y afianzar las sedes donde semana a semana se reúnen los vecinos a debatir y compartir lecturas. Con estas incorporaciones, la red municipal ya suma 24 clubes de lectura activos distribuidos en las diferentes localidades del partido.

El programa busca garantizar el acceso democrático a los bienes culturales y generar herramientas concretas de integración comunitaria. En ese marco, se destacó el valor de la literatura no solo como hecho artístico o pedagógico, sino como un puente que fortalece la identidad colectiva y la contención en cada barrio.

Al tomar la palabra, las autoridades remarcaron la necesidad de continuar promoviendo la cultura pública e itinerante. "Seguimos trabajando para que en Avellaneda podamos volver a encontrarnos, con el compromiso de reconstruir la vida de barrio en la que crecimos, donde la solidaridad, el diálogo y el encuentro vecinal son los pilares fundamentales", expresaron durante el acto.

El evento concluyó con la intervención de Marcelo Figueras, quien abordó el rol transformador de la palabra escrita y el intercambio colectivo en los tiempos actuales, abriendo un enriquecedor debate entre las instituciones participantes. Desde la organización confirmaron que el programa continuará expandiéndose durante los próximos meses con la meta de abrir nuevas sedes en más barrios de la ciudad.