El senador provincial Emmanuel Santalla encabezó la presentación de la Clínica de Fútbol Formativo en los Clubes de Barrio, junto a Nicolás Russo, presidente del Club Atlético Lanús, y Ariel Escarpite, presidente de la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI).

La iniciativa se enmarca en la Ley de Infancias Respetadas y forma parte del trabajo que Santalla viene impulsando junto a las instituciones de Avellaneda para fortalecer el cuidado, la protección y el desarrollo integral de las infancias en los ámbitos deportivos.

El ciclo contempla cuatro encuentros presenciales con modalidad teórico-práctica, destinados a brindar herramientas a profesores, técnicos, delegados y dirigentes para promover entornos seguros, inclusivos y libres de violencia, y acompañar el desarrollo de quienes participan del fútbol infantil.

Los clubes de barrio cumplen un rol fundamental en la vida de nuestra comunidad. Son espacios de encuentro, inclusión y organización colectiva, donde el deporte es también una herramienta para transmitir valores, construir vínculos y generar oportunidades.

Por eso, fortalecer estas instituciones y acompañar a quienes todos los días sostienen sus actividades es también defender el derecho de las infancias a crecer, jugar y desarrollarse en espacios cuidados. A través de esta iniciativa, se busca seguir articulando esfuerzos entre el Estado, los clubes y las organizaciones deportivas para construir una comunidad que ponga a las infancias en el centro.