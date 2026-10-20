El Municipio de Quilmes realizó un informe sobre la Estación intermedia Quilmes-Ezpeleta paralizada por el Gobierno Nacional. Según se explicó, motiva este informe la necesidad de esclarecer algunas cuestiones que por desinformación intencional confunden a algunos vecinos.

INFORME OFICIAL

Aclaración sobre la obra de la Estación Intermedia Quilmes Sur – Héroes de Malvinas

Línea General Roca – Tramo Quilmes / Ezpeleta

Fecha: Octubre de 2026

Destinatarios: Vecinos y vecinas de Quilmes

1. Objeto

El presente informe tiene por finalidad esclarecer, con base en documentación oficial, la naturaleza, ejecución y posterior extinción del proyecto de la estación intermedia ubicada entre las estaciones Quilmes y Ezpeleta de la Línea General Roca (denominada Quilmes Sur o Héroes de Malvinas), a fin de corregir informaciones incorrectas que atribuyen su gestión o su no conclusión al ámbito municipal.

2. Naturaleza de la obra

La obra correspondió exclusivamente al Estado Nacional. Fue licitada, adjudicada y ejecutada a través de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), en el marco de la Licitación Pública N° 11/2021 denominada “Nueva Estación Intermedia en Quilmes – Línea Gral. Roca”.

El contrato se celebró con la contratista Pose S.A. – Induvia S.A. – UTE. El Municipio de Quilmes no fue parte contractual, no administró los fondos de la obra ni tuvo facultades de decisión sobre su continuidad o extinción.

3. Datos de la estación proyectada

• Ubicación: Tramo comprendido entre las estaciones Quilmes y Ezpeleta de la Línea General Roca (ramal eléctrico Constitución – La Plata vía Quilmes).

• Emplazamiento aproximado: Zona del cruce de las calles Lugones (lado este) a unos 2 km al sur de la estación Quilmes y aproximadamente 1,5 km al norte de la estación Ezpeleta.

• Denominación: “Héroes de Malvinas”, nombre seleccionado mediante consulta popular impulsada a nivel local en 2023.

• Objetivo principal: Reducir la distancia entre las estaciones Quilmes y Ezpeleta (uno de los tramos más extensos del ramal) y mejorar la accesibilidad peatonal y vehicular al Parque de la Ciudad y al estadio del Quilmes Atlético Club.

• Características previstas: Andenes elevados, boletería, rampas de acceso, paso peatonal subterráneo, iluminación LED y mejoras urbanas en el entorno.

• Avance al momento de la paralización: Aproximadamente 75/77 %.

4. Extinción del contrato

Mediante el Acta de Directorio N° 334 de Trenes Argentinos Infraestructura, de fecha 15 de mayo de 2025, el Directorio prestó conformidad a la extinción de mutuo acuerdo del contrato objeto de la Licitación Pública N° 11/2021.

El fundamento expresado en el acta es que la obra no se encontraba incluida dentro del “Plan de Acción – Programa de Obras, Trabajos y Contrataciones indispensables y urgentes”, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 27 de la Secretaría de Transporte del 27 de agosto de 2024.

Dicha resolución se dictó en el marco de la paralización de obras públicas ferroviarias nacional y estableció el listado de obras, trabajos y contrataciones consideradas prioritarias e indispensables. La estación intermedia de Quilmes no formó parte de ese listado.

5. Antecedentes del proyecto y plazos de ejecución

• El proyecto formó parte de un conjunto de nuevas estaciones intermedias anunciadas en años anteriores para la Línea Roca.

• Los trabajos fueron licitados y adjudicados entre finales de 2021 y principios de 2022, y avanzaron hasta finales de 2023.

• Los pequeños retrasos registrados en los plazos de ejecución se debieron, en gran medida, a que una parte significativa de la obra se desarrolló durante el período de la pandemia de COVID-19, con las restricciones operativas, de movilidad y de suministro que ello implicó, breves conflictos gremiales y las dificultades obvias de circulación de formaciones ferroviarias.

• La obra quedó finalmente paralizada y extinguida por decisión de la administración nacional, en función de las prioridades definidas en el plan de acción de la emergencia ferroviaria.

6. Conclusión

La no culminación de la estación intermedia entre Quilmes y Ezpeleta obedece a una decisión adoptada por el Gobierno Nacional a partir de diciembre de 2023 a través de Trenes Argentinos/Infraestructura, en el Acta de Directorio N° 334 del 15 de mayo de 2025, en aplicación de la Resolución N° 27/2024 de la Secretaría de Transporte.

No se trata de una obra municipal, ni el Municipio de Quilmes manejó los fondos correspondientes ni tuvo responsabilidad en la extinción del contrato. Los retrasos menores de plazo durante la ejecución estuvieron vinculados principalmente al contexto de la pandemia y razones operativas normales en una obra ferroviaria.

Se recomienda consultar el Acta de Directorio N° 334 (disponible en el sitio oficial argentina.gob.ar, sección Trenes Argentinos Infraestructura – Actas de Directorio) y la Resolución N° 27 de la Secretaría de Transporte del 27 de agosto de 2024 como fuentes primarias de la información aquí consignada.