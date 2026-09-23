Lanús Gobierno informa que durante el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de, 12 a 19, se llevará a cabo la Expo Ambiente Sí en la intersección de las calles Ferré y Almeyra en Remedios de Escalada, en el marco del Día de la Primavera, con diferentes actividades y propuestas para los vecinos y las vecinas.

Se desarrollarán talleres gratuitos, juegos, viveros y puestos de alimentación saludable. Esta iniciativa forma parte de las distintas políticas ambientales impulsadas desde el inicio de la gestión del intendente Julián Álvarez, que buscan concientizar a la ciudadanía en general sobre la importancia del cuidado del ambiente y la separación domiciliaria en origen.

Vale aclarar que, en caso de lluvia, la Expo quedará suspendida.