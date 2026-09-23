“Cuando nuestra población está completamente desprotegida, cuando lo que se ofrece es bajar la edad de imputabilidad de los menores y querer juzgarlos antes de abrazarlos, esta es una casa de abrigo, una casa de abrazo para nuestros niños y nuestros adolescentes, que seguramente están atravesando situaciones muy difíciles. Hay que contenerlos y guiarlos antes de juzgarlos y penarlos”, sostuvo Mayra, acompañada por las secretarias de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Cecilia Soler. Y subrayó: “Seguimos profundizando en un contexto muy difícil, sin gobierno nacional, con una Provincia que también está padeciendo la falta de fondos que nos corresponden, y que la Nación no cumple. Por eso los servicios locales cada vez tienen más responsabilidades. Seguir con estas obras que reflejan el sentimiento de nuestra gestión es muy importante. Tenemos que cuidarlo, valorarlo y transmitirlo para que la comunidad defienda estas acciones, que sepa que esto está existiendo en este momento tan difícil y que podamos potenciar el cuidado y el amor por nuestra comunidad”. En este marco, Eva Mieri destacó: “siempre es una alegría poder inaugurar espacios de gestión que hagan a la ampliación de derechos de nuestros vecinos y vecinas, en este caso de los más chiquitos y las más chiquitas. Pero nos generan sentimientos encontrados. Hoy es una efectiva realidad dentro del Plan Bianual que impulsó nuestra compañera Mayra: una obra necesaria para abrazar, contener y acompañar a niños, niñas y adolescentes que quizás estén atravesando el momento más difícil de sus vidas”.

La puesta en funcionamiento de la Casa de Abrigo amplía las herramientas municipales para la protección integral de las infancias y adolescencias y fortalece la capacidad de respuesta del Estado local frente a situaciones en las que niños, niñas y adolescentes necesitan alojamiento transitorio ante la ausencia o insuficiencia de redes de cuidado.El dispositivo permitirá brindar un ámbito seguro y adecuado para el alojamiento, la contención y el acompañamiento integral, con el objetivo de garantizar derechos y acompañar los procesos de restitución de cada niño, niña o adolescente. En este sentido, la Casa cuenta con 12 plazas de alojamiento para chicos y chicas de 6 a 16 años, y dispone de un equipo interdisciplinario permanente integrado por profesionales.La inauguración se realizó además en el marco de los 71 años del proceso de intervención y posterior disolución de la Fundación Eva Perón, iniciado tras el golpe de Estado de 1955, y en cercanía del Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemora el 27 de septiembre, fecha vinculada a la sanción de la Ley Nº 23.849 mediante la cual Argentina aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.El nombre “Amanda Allen” recupera la figura de una enfermera de la Fundación Eva Perón dedicada a tareas de asistencia social y humanitaria. Falleció el 27 de septiembre de 1949 mientras regresaba a la Argentina luego de participar de una misión de ayuda por el terremoto ocurrido en Ecuador. Posteriormente, la Ciudad Infantil llevó su nombre en homenaje.Estuvieron presentes en la actividad: el jefe de Gabinete Municipal, Joaquín Desmery; funcionarios y funcionarias de distintas área; concejalas y concejales; representantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencias “Hernán Rollano”; del Poder Judicial, y de Cáritas; representantes de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), y vecinos y vecinas de la zona que se acercaron a participar de la actividad.