A 50 años de la última Dictadura Cívico - Militar, "La Carrera de Miguel" fue declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Berazategui, a través de la Ordenanza N° 6887. En su 22° edición, esta competencia que homenajea a Miguel Sánchez -desaparecido por la última dictadura cívico-militar-, se realizará el próximo 10 de octubre, a las 15 horas, con largada en Av. Agote y 359 (Ranelagh). Desde este año, forma parte de la agenda anual de eventos deportivos de la Municipalidad de Berazategui.

Daniela Lojo, directora de la Escuela Secundaria N° 7 “Ernesto Che Guevara”, destacó: “Hoy vinimos con los estudiantes y profesores que organizan ´La Carrera de Miguel´. Estamos muy orgullosos y agradecidos por este reconocimiento. El acompañamiento de todos los bloques es muy importante y el apoyo del Municipio es sostenido; siempre nos reunimos para coordinar las acciones. Los esperamos a todos para poder compartir juntos la carrera”.

Y agregó: “Nuestro proyecto institucional se basa principalmente en los derechos humanos. Pensar en ellos es pensar que todos nosotros -como seres humanos- merecemos ser bien tratados, con condiciones de vida dignas. A 50 años del Golpe, esto para nosotros es muy importante, con tantos compañeros detenidos y desaparecidos, los 30 mil, que van a estar presentes ahora y siempre”.

Miguel Benancio Sánchez fue un militante, atleta y poeta secuestrado y desaparecido el 8 de enero de 1978, en su casa de la localidad de Villa España, durante la última dictadura cívico - militar argentina. Con esta iniciativa, la Municipalidad de Berazategui -a cargo del intendente Carlos Balor- reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

La inscripción a “La Carrera de Miguel” ya está abierta y se realiza a través del link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRcXP1wUUUXwvWqFpH4cPhzM1O75gihg9-nWgqzkc7KikHPQ/viewform, donde los corredores deberán completar un formulario. El requisito para la carrera de 10 kilómetros es ser adulto o menor autorizado por sus padres. En tanto, la de 4.3 kilómetros es participativa. Este año, la largada y la llegada de "La Carrera de Miguel" serán en Av. Agote y calle 359, Ranelagh. Desde allí, el circuito avanza por las avenidas Agote, Vergara, Eva Perón y Milazzo, con retornos en partes estratégicas del trayecto, antes de regresar al punto de partida para completar el recorrido.