El Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui dará inicio el próximo lunes 20 de julio a la segunda entrega de kits de útiles escolares destinados a los hijos e hijas en edad escolar de nuestros afiliados y afiliadas.

Reafirmando nuestro compromiso con el acompañamiento a cada familia municipal, queremos que nuestros municipalitos puedan continuar con el ciclo lectivo post vacaciones de invierno con todos los elementos necesarios.

La entrega se realizará en nuestra sede sindical y se extenderá hasta el viernes 31 de julio de 9 a 15 hs. Invitamos a nuestros compañeros y compañeras a acercarse dentro de las fechas establecidas para retirar el beneficio.

Seguimos trabajando para estar presentes donde más se necesita, acompañando a cada familia municipal en la continuidad de un nuevo año escolar.