El ex intendente de Berazategui Juan Patricio Mussi se reunió con Jorge Ferraresi. Encuentro que se suma a las reuniones que el avellanedense mantiene de cara a su armado electoral.

“Conversamos con el compañero Patricio Mussi acerca de la difícil situación que viven nuestras comunidades y la necesidad de construir una propuesta nacional que le devuelva los derechos y conquistas que han perdido durante el gobierno de Milei”, señaló Ferraresi.

En tanto, el ex intendente de Avellaneda no dudó en señalar que “Con la experiencia y el trabajo en nuestros territorios vamos a fortalecer un proyecto como el de Axel Kicillof , que estamos convencidos que será el que le devuelva la felicidad al pueblo”.