Puertas adentro de la Regional PAMI Quilmes siguen retumbando los ruidos. La lista de sospechosos por el escrache es larga, y aseguran que hay muchos enojados por los malos manejos en la UGL 37. ¿Inicia una cacería de brujas?, el tiempo lo dirá, pero todos sospechan de todos.

Tras la imagen que circula en distintos ámbitos de la política regional, empleados de la UGL 37 del PAMI Quilmes comandada por Esteban Hoyos, denunciaron ahora que “están trabajando sin baño porque alegan que no hay plata para arreglar un flotante, entonces tenemos dos baños para 100 empleados”.

Y explicaron que en “la planta baja hay dos baños: uno está clausurado porque no lo arreglan. El otro baño es de los afiliados, y no lo queremos compartir”.

El baño roto de personal ubicado en planta baja deberá seguir esperando, quedan dos baños en primer piso para todo el plantel.

Así siguen las cosas en la Regional que dirige Esteban Hoyos.