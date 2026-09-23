Del sábado 3 al lunes 12 de octubre se llevará a cabo la 19° edición de LibrArte, la Feria del Libro de Berazategui, organizada por la Municipalidad. El encuentro tendrá lugar de 15.00 a 21.00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18), con entrada libre y gratuita.

Librarte es una iniciativa impulsada por el intendente Carlos Balor y organizada por la Secretaría de Cultura y Educación. Desde sus comienzos, el Dr. Juan José Mussi promovió el crecimiento de este espacio cultural, que se consolidó como uno de los encuentros literarios de referencia en el país.

Durante diez jornadas, la Feria ofrecerá una amplia propuesta de actividades vinculadas con la literatura, la cultura y la promoción de la lectura, con la participación de reconocidos escritores, periodistas, investigadores y referentes del ámbito editorial. Entre las figuras invitadas, estarán Felipe Pigna, Alejandro Dolina, Darío Sztajnszrajber, Dora Barrancos, Selva Almada, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase y Diego Borinsky.

Como en otras ediciones, se realizará la grabación del clásico programa radial “La venganza será terrible”, de Alejandro Dolina. También habrá presentaciones de libros de la Editorial Municipal Ediber y una fuerte presencia de autores, editoriales y librerías de Berazategui y la región.

La programación incluirá Mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, espectáculos, conciertos, exhibiciones teatrales, talleres y encuentros de narración, además de actividades especialmente destinadas a las infancias y a la comunidad educativa.

De esta manera, Librarte vuelve a constituirse como un espacio de encuentro entre lectores, escritores, editoriales, librerías y artistas, promoviendo la lectura, la producción literaria y la industria del libro. Además, brinda un ámbito de difusión y comercialización para autores y emprendimientos editoriales independientes.

La programación completa, se puede consultar en berazategui.gob.ar/librarte.