El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la 3° Jornada de Emergencias bajo el lema “Lanús se prepara”, que se desarrolló en el Auditorio Hugo del Carril del Palacio Municipal, que comenzó con la presentación de la actualización del Protocolo Municipal de Gestión Integral del Riesgo, una herramienta destinada a fortalecer la organización y la respuesta local ante situaciones de emergencia.

“Es fundamental el trabajo coordinado y en conjunto entre el Estado Municipal y los diferentes servicios de emergencias locales, sobre todo ante un evento climático como el que está previsto. Por eso compramos más y mejor equipamiento, además de que estamos capacitando a nuestros equipos y a la ciudadanía en general sobre cómo actuar frente a esta situación”, expresó Álvarez.

La actividad estuvo destinada a médicos y médicas, bomberos y bomberas, socorristas, personal de Defensa Civil, rescatistas, enfermeros y enfermeras, técnicos y técnicas de emergencias, primeros respondientes, conductores sanitarios, personal municipal, promotores comunitarios y voluntarios.

Durante la segunda parte de la misma, se realizaron distintos bloques de capacitación y se concretó un simulacro de respuesta ante un evento climático extremo, además de talleres específicos sobre ECO FAST, ECO post trauma y ultrasonido en RCP. Estos espacios buscan reforzar criterios de intervención, mejorar la coordinación entre equipos y brindar herramientas prácticas para actuar ante situaciones críticas.

Desde Lanús Gobierno se creó el Comité Operativo de Emergencia (COE); se declaró la Emergencia Sanitaria, Climática e Hídrica; se llevó adelante la construcción del mapa de riesgo hídrico; se puso en marcha una campaña de concientización y se reforzaron las Jornadas de Autocuidado para vecinos y vecinas, con una mirada orientada al Fenómeno El Niño.

Además, se intensificaron las tareas habituales de los servicios municipales y se efectuó el fortalecimiento del servicio de Defensa Civil (12 nuevos vehículos operativos, 20 grupos electrógenos y una lancha operativa); a los Bomberos Voluntarios (nuevo hidroelevador, ocho kayak, chalecos salvavidas, capas de lluvia, botas y se incorporaron bastones telescópicos); y al Sistema de Emergencias Lanús (21 unidades activas, 11 bases operativas, 12 desfibriladores y 15 electrocardiógrafos digitales, 6 monitores multiparamétricos y 9 aspiradores), entre otras acciones.

También participaron de la actividad: Funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Municipal, entre otras autoridades.