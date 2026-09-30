LibrArte es una iniciativa impulsada por el intendente municipal, Carlos Balor, y organizada por la Secretaría de Cultura y Educación. Desde sus comienzos, el Dr. Juan José Mussi promovió el crecimiento de este encuentro, que con el paso de los años se consolidó como una de las principales ferias del libro del país.“Este año nos vamos a encontrar con muchas actividades, charlas, presentaciones de libros y propuestas pensadas para las infancias y para la comunidad educativa, pero también con grandes exponentes de la cultura”, destacó Marcelo Silva, director General de Eventos Culturales de la Secretaría de Cultura y Educación. Y agregó: “Esta Feria se consolidó como un punto de encuentro para autores, escritores, librerías y editoriales; y como un espacio de difusión y comercialización para proyectos editoriales independientes”.LibrArte contará -además- con propuestas artísticas, como la participación del Coro de Niños en la apertura y el cierre a cargo de la Orquesta Escuela Municipal, además de presentaciones vinculadas con la literatura y el rock. El evento se completará con espacios gastronómicos y la Feria Regalá Cultura.

EdiBer suma nuevas voces y publicaciones a LibrArte

La Editorial Municipal de Berazategui (EdiBer) también tendrá una participación destacada en LibrArte 2026, con nuevas publicaciones de producción literaria local y regional de las convocatorias “Abrir la Puerta”, “Voces Inquietas” y “.Doc”, por la cual se dará a conocer la primera novela ganadora: “Pantea”, de Flavia Miranda. Asimismo, EdiBer presentará la reedición de “En otro tiempo yo también cantaba”, primer libro de Ricardo Maneiro, quien fue el primer coordinador de la Editorial Municipal. Y “Un hombre justo”, biografía de Justo Rodríguez -primer intendente electo de Berazategui-, con la participación de su hija Marta.

“Desde hace más de 30 años, Berazategui tiene una Editorial municipal que se sostiene, que tiene empuje y publica alrededor de diez libros por año, renovando permanentemente sus propuestas y convocatorias para escuchar y leer a los vecinos y vecinas que nos acercan sus textos. Estas políticas parten de los talleres municipales, pasan por la Editorial Municipal y culminan en esta fiesta de la lectura que es LibrArte”, afirmó Esteban Leyes, coordinador de EdiBer.

La programación completa de la Feria del Libro se puede consultar en berazategui.gob.ar/librarte.