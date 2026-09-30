"La tierra Argentina no se entrega"

El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar el fallo que suspendía la derogación de la Ley de Tierras Rurales deja nuevamente sin efecto los límites que protegen la propiedad rural argentina frente a la adquisición extranjera.

Daniel García opina que esto no es solamente una cuestión inmobiliaria.

¡¡ES UNA CUESTION DE SOBERANIA!!!!

La tierra es territorio. Es producción, es agua, es frontera y es patrimonio de las generaciones que vienen. Argentina necesita inversión, en esto estamos de acuerdo, pero no puede significar entregar sin límites nuestro territorio.

La Corte no resolvió sobre el fondo de constitucionalidad de la derogación, pero su decisión en efecto es clara:

Los límites de la Ley de Tierras Rurales quedan sin efecto.

Frente a esto debemos decirlo con absoluta claridad, según plantea Daniel García:

¡¡¡ LA TIERRA ARGENTINA NO ES UNA MERCANCIA!!!

¡¡¡ LA SOBERANIA NO SE VENDE!!!