La percepción sobre la gestión de Javier Milei registra un deterioro sostenido. Tres encuestas publicadas en los últimos 7 días coinciden en un aumento del malestar económico y una caída en la imagen del Presidente y del Gobierno nacional.

El relevamiento de AtlasIntel y Bloomberg para Latam Pulse Argentina marca el punto más alto de preocupación. El 62% de los consultados considera que la situación económica está "mal" y el 49% cree que empeorará en los próximos 6 meses.

Las principales preocupaciones de la gente son la corrupción con 47,9% y el desempleo con 39,5%. Más atrás aparecen pobreza, inseguridad y bajos salarios. Además, el 60% rechaza el modelo económico que impulsa el Gobierno.

En la evaluación de la gestión, el 53,8% la califica como "mala o muy mala" frente a un 33,5% que la ve "buena o muy buena". En cuanto al desempeño presidencial, el 58,2% desaprueba a Milei y el 39,7% lo aprueba.

En el ranking de imagen de dirigentes, Patricia Bullrich lidera con 45% positiva. Segunda aparece Myriam Bregman con 42%. Milei queda tercero con 40% de imagen positiva, 57% negativa y 3% de indecisos. Axel Kicillof cierra con 38% positiva.

El informe también midió el impacto del “caso Adorni": el 68,5% cree que el Gobierno manejó mal la situación, el 63% considera que el ex jefe de Gabinete cometió un ilícito con su patrimonio y el 51,5% opina que el episodio afecta la credibilidad de la gestión.

Las otras dos mediciones

Management & Fit registró en junio la desaprobación más alta desde que Milei asumió: 58,2%. La aprobación cayó a 37,3%. La confianza en la gestión bajó de 38,2% a 37,8% y la desconfianza trepó a 60,5%.

En imagen personal, la negativa de Milei bajó levemente de 53,7% a 52,1%, pero la positiva también retrocedió de 31,7% a 30,3%. Sobre la situación económica y social, el 57,1% la ve "mala o muy mala".

Equipo Mide por su parte, sostiene que el 60% considera "equivocada" la dirección del país. El dato más fuerte: incluso entre quienes votaron a Milei en 2023, el 23% cree que el país va mal. Entre votantes de Bullrich 2023, el 39% piensa lo mismo.

El estudio ubica la imagen negativa de Milei en 58% y estima su techo electoral para 2027 en 39%.

Conclusión de los informes

La lectura común es que el rechazo a la economía comienza a trasladarse a la valoración personal del Presidente. Después de 18 meses de gestión, el factor económico vuelve a ser el principal determinante de la imagen de Gobierno.