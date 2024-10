En el programa Lanata Sin Filtros que se emite en Radio Mitre, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, recogió el guante y salió al cruce de las amenazas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en horas de ayer anunció que cerrarán sucursales del Banco Nación en municipios que cobren tasas “injustificadas”.

Jésica Bossi: Nos metemos ya directo con un tema que está generando mucho ruido, mucha discusión política, ¿Qué tiene que ver con el Banco Nación y con, bueno, una amenaza, una advertencia que hizo ayer el ministro de economía y que dijo que iba a cerrar sucursales del Banco Nación en los municipios que suban tasas e impuestos. Ya hubo un cierre de sucursales en la provincia de La Pampa, esto generó también mucha polémica y veremos qué impacto tiene en la provincia de Buenos Aires.

Ariel Sujarchuk es intendente de Escobar y está en línea. ¿Qué le parece esta advertencia de Caputo ayer sobre cierres de sucursales del Banco Nación?

Ariel Sujarchuk: Bueno, si todos al unísono tenemos que decir una palabra que defina esta actitud, podremos seguramente con seguridad apriete. ¿Qué tiene que ver las sucursales del Banco Nación con las tasas municipales o impuestos provinciales? La respuesta es nada, salvo que son libertarios para definir su política, pero no pueden respetar la autonomía municipal o las leyes generales de la Argentina que determinan que cada provincia y cada municipio puede estar.

Pero pasamos a lo más concreto. El cargo de luz que tenía el municipio en diciembre del año pasado eran 70 millones. El actual, la última factura, son 460 millones. Explícame cómo hago el año que viene para seguir pagando el alumbrado público y la luz de todos los edificios municipales, y lo mismo podré extenderlo al gas y al agua, si no es trasladando esos costos. Y esos costos no los impusimos los municipios.

Pero te agrego una más de lo contradictorio y la falta de territorio y escucha que tiene el ministro. Si el Banco de Nación, que utilizarlo como herramienta extorsiva, lo utilizarían como herramienta de financiamiento, por ejemplo, nos podrían dar financiamiento para luces led, lo cual, te voy a poner ejemplo en mi municipio, yo tengo la mitad del distrito con luces led, significa que en vez de pagar 600 millones, pago 400. ¿Qué significa? Que si tenemos una línea de crédito accesible, plata, podríamos seguir ampliando la colocación de luces led y de esa manera disminuir costos. ¿Querés ahorrar plata? Ayudarnos de esta manera, no nos aprietes. Y ten en cuenta que parte de los costos que estamos teniendo en la ausencia del Estado Nacional en obras que estaban comprometidas y que quedaron inconclusas.

Bossi: Hay claramente una posición del Gobierno Nacional que es ajustar y que es bajar el gasto y que lo sintetiza bastante bien la palabra motosierra. Entonces, lo que dice el Gobierno es, yo paso la motosierra, ustedes pasen la motosierra. Les está diciendo lo más fácil para ustedes subir las tasas cuando podrían bajar otros gastos y no están haciendo ese ajuste de la política. Bueno, pongan, le pongamos el el nombre que que quiere a cada uno, pero está diciendo, está haciéndola fácil que subir impuestos. Por eso, ahí se entiende lo que plantea lo del Banco Nación, que es bueno, le sacamos un servicio en definitiva, porque sacar una sucursal de un banco es sacar un servicio.

Ariel Sujarchuk: ¿A quién castigan con esto? ¿A quién castigan en el interior? ¿A los productores agropecuarios? ¿A quién castigan En los pueblos donde no hay bancos comerciales porque no hay negocio. A los ciudadanos.

Bossi: Pero lo mismo si ustedes suben la tasa, ¿también castigan a los mismos?

Ariel Sujarchuk: Bueno, te propongo algo, que el mismo gobierno revise de los nuevos neolibertarios municipales, van a ver que en sus giras, son los que más aumentaron las tasas este año. Lo van a hacer a lo muchísimo por casa, que vas a ver que muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires y del interior de la Argentina que adhieren al gobierno y que son los que más subieron las tasas a lo largo de este año. Entonces, hagan ese ejercicio, den un ejemplo por tasa y a partir de ahí volvemos a discutir.

Pero la pregunta más importante, si vos me incrementas los costos, te estoy dando un número 5, creo, fácil de entender, e incluso un aporte, una idea de cómo bajar costos, que es lo que el gobierno tiene la herramienta, que no es el apriete, sino es la humildad, la escucha y el conocimiento del territorio. Si el gobierno, en algunos casos, terminara obras que tienen 94, 96, 98% de ejecución, también bajaríamos costos. Pero si vos no las terminás, y no me queda otra que terminarla a mí, ¿de dónde querés que saque la plata? Entonces, lo que te pido es el sentido común que les está faltando, que es, si vos traes las das costos, después no me podés decir que además no los puedo recaudar. Y te quiero asegurar, te quiero asegurar para todos los oyentes, que el componente de taja municipal no llega al 6% del total de los tributos nacionales y provinciales. Por eso, es la del tero, poner la excusa allá lejos para seguir generando una política que tiene que ver con la confrontación. Yo les propongo que en vez de confrontar, dialoguen, escuchen, usen el sentido común.

Aparte, los municipios, la verdad no tenemos ni a mano pálida idea. Hoy, hoy vuelven a decir que no podemos cobrar la tasa de alumbrado público con Edenor. Pero si vos lees Clarín y La Nación del sábado, dicen que sí. Y esto es este sábado, no hace un montón. Entonces van variando sobre la marcha. Es muy difícil planificar. Iban a cerrar el arco central y ahora defienden el peso. Iban a dolarizar y ahora están con la moneda. Digo, los municipios no tenemos muchas herramientas, son presupuestos chiquititos, que lo único que tenemos que hacer es tratar de bancar los sueldos, el alumbrado público, la basura y tratar de hacer las obras necesarias para mantener nuestras ciudades. No es una tasa tan tan grande, pero además si ellos utilizan las herramientas financieras del Estado para poder colaborar con nosotros, sería mucho más fácil bajar costos. Simplemente tienen que eliminar ese escritorio y caminar un poquito por la calle.

Cecilia Boufflet: El anuncio, el apriete o la amenaza o la advertencia de Caputo ayer está apoyada en un informe que preparó para el Banco Nación, el Ieral, donde lo que hace es calcular cuánto del negocio del banco se llevan los impuestos, todos los impuestos acumulados y pone en foco especialmente las tasas. Reconozco que en Esa tablita que tengo en este momento delante mío, Escobar está entre los que se portan relativamente bien, están en la parte más baja del promedio. Ahora, generalizar está mal de un lado y del otro también. La Matanza se lleva el 60% del spread de un banco, el 60% del negocio del banco, de donde está la rentabilidad del banco, se lo lleva en tasas municipales, dice ese informe, que lo hace un organismo independiente y que tiene bastante reputación en términos tributarios. ¿Puede ser que usted tenga razón en todo lo que dice sobre el Gobierno. Ahora, ¿no hay un montón de abusos también en municipios con el tema de las cargas?

Ariel Sujarchuk: Si los hay, habría que ver caso por caso. El problema y lo que vos estás diciendo con muchísimo criterio, es ver el conjunto y no porque alguien cometa una medida de sobregiro en términos de las cargas, castigar al conjunto.

Boufflet: Pero el gobierno no dice que va a cerrar todas las sucursales del Banco Nación, dice que donde no tenga negocio la va a cerrar. Si usted tiene una tasa baja no le van a cerrar ni una sucursal.

Ariel Sujarchuk: No vaya hacer que el gobierno utilice la excusa de un puntito de una tasa para andar cerrándose del Banco Nación, digamos. Es como, de verdad, yo le pido a la mesa en conjunto, estamos comparando peras con bananas y nos cuesta muchísimo juntarlos, porque el Banco Nación es una entidad que no tiene nada que ver con los tributos. Ahora, esencialmente, si en algún lugar una sed del Banco Nación siente que la carga de tasas es superior, bueno, tiene las herramientas de la justicia, lo puede dialogar también hay que mirar el conjunto, por eso a veces algunos por ejemplo se cargan sobre un tributo pero te aumentan el 400% por otro lado y creo que cuando uno es oficialismo siempre el ejemplo lo tiene que dar por casa, por eso va a tener un montón de ejemplos propios que se contradicen con los propios que están diciendo.

Boufflet: Pero denos alguno, porque evidentemente usted tiene algún municipio oficialista en la cabeza que subió mucho la tasa. E

Ariel Sujarchuk: Después se los pasa la Producción

Bossi: Pero yo hago un repaso y pienso en algunos municipios que apoyan este gobierno. Primero, la Libertad Avanza no tiene ninguno. Pero, digo, Valenzuela hace campaña diciendo que su municipio es la baja de las impuestos. Por eso digo, es cercano al gobierno.

Ariel Sujarchuk: Estamos en la radio que mejor producción tiene en cinco llamados a hacer el ranking.

Rolando Barbano: La verdad que está bueno como hablás, que sos franco, sos sincero, decís lo que pensás, pero cuando te preguntamos algo digo jugá y no, y mejor no.

Ariel Sujarchuk: No, no, no juego, creo que no es mi rol. A mí no me gustan los que andan con el dedito señalando hacia el lado, por eso no hago eso, pero sí hay que decir, en términos conceptuales, que a veces señalan sobre los demás cosas que en la propia casa no lo hacen. A eso voy, en definitiva. Pero, perdóname, yo quiero que no lo tomen a mal, pero respondan en resaltador, si en vez de quitarle el Banco de Nación, yo te puse un ejemplo, mira, pagaba, digo números redondos, 70 millones en diciembre, 400 ahora, y si no tuviera luz en LED pagaría 600, ¿Qué tal si en vez de apretarme me das un crédito hablando, compro más luz en LED y bajo más el costo? En vez de usar el Estado como herramienta de apriete, úsalo como herramienta de generación de productos que al mediano plazo te disminuyen los costos. Dame plata para armar... Yo tengo un parque solar.

Bossi. No hay plata.

Ariel Sujarchuk: No es verdad. Plata financiera, si los bancos están llenos de quita. No es verdad. Un sistema de financiación me refiero, sí, tal cual. Crédito, bono, le podemos poner muchos colores. De hecho, esto se hizo también durante el gobierno del PRO, durante el gobierno de Kicillof, o sea, yo estoy dando un aumento, ni siquiera es de derecha a izquierda radical, pero ni está libertario. Es sentido común. Si vos financiás herramientas que te bajan los costos del consumo, al mediano plazo recuperas capital y disminuís costos corrientes. Gasto corriente que es el más duro para un municipio.

Bossi: ¿Cuántas sucursales tiene el Banco Nación en Escobar?

Ariel Sujarchuk: No, no, tiene dos sucursales. Es más importante la presencia del Banco Provincia acá en Escobar.

Boufflet: Sujarchuk, le puedo preguntar, usted nos ponía el foco ahí en lo que aumentaron los costos, como el del alumbrado. Ahora, del otro lado, ¿usted hizo ajuste en el presupuesto municipal? ¿Pasó bisturí o motosierra por el presupuesto municipal?

Ariel Sujarchuk: Sí, mucho. En principio no empecé ahora, empecé hace ocho años. Nosotros tenemos una política de muchísima austeridad, pero a lo largo del tiempo, lo que sirve a el costo de la administración del Estado fue pasando del 9% por debajo del 5, el 4 y pico, que es casi el mínimo que podemos tener. Y hacer, antes de hacer, perdón, anunciamos que justamente gracias al proceso de digitalización que hacemos, disminuimos muchos más costos. Por ejemplo, todas las obras particulares tienen habilitación automática, todos son planos digitales, todas las habilitaciones de comercio son automáticas, no hay tasas gratuitas durante los tres primeros meses, todo lo que es reformas, eliminamos todo lo que es tasas y con solo la presentación la gente puede hacer las reformas definitivas, eso que tiene que ver justamente con ir modernizando el estado, hacer un estado dinámico, ágil, efectivo y que dé respuestas eficientes a la gente. Bueno, cuanto más tecnología y más modernización del Estado tenés, reducir los costos operativos y eso lo podés trasladar al vecino.

Bossi: La última pregunta tiene que ver con la política y es la siguiente. Para la presidencia del PJ a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner o Ricardo Quintela?

Ariel Sujarchuk: Falta todavía.

Bossi: Esa es toda una respuesta. No haber dicho Cristina Kirchner es todo un cambio de era, me parece, ¿no? Porque antes era indubitable, Cristina.

Ariel Sujarchuk: Puede ser que Cristina termine siendo la presidenta, puede ser que se siga otro acuerdo. Te voy a hacer completamente honesto. Hoy mi agenda personal como dirigente político está completamente alejada de la interna del peronismo. Tanto de las que están dentro de nuestro espacio y demás. Me parece que es una pelea por una birome que cada vez tiene menos tinta y que se aleja por completo de la agenda de la gente. Entonces no tengo ganas ni de participar de actos que para mí los veo inconducentes, ni de una interna que hoy está completamente alejada de la realidad de los ciudadanos, de los vecinos. Prefiero tener como agenda la seguridad. Hace poco anuncié que voy a comprar armas no letales para defender a los vecinos, esto que te conté recién, reducción y simplificación del Estado, y ponerme en concreto en ver cómo solucionar ahora estamos con el problema del dengue, vamos a sacar una nueva campaña de prevención, creo que la agenda es suicidios de los jóvenes, esa tiene que ser la agenda de nuestra futuro, economía del conocimiento, revolución digital, habilidades digitales. No me quiero correr de esa agenda, aunque pueda ser más o menos atractiva en lo periodístico, pero cuanto más nosotros nos dedicamos a a pelearnos por una birome, bueno, menos contacto con la sociedad vamos a tener.

Bossi: Hablando de este tema que es un tema central, tiene que ver con las tasas, tiene que ver con el manejo de los presupuestos de los municipios, de la línea que baja el gobierno nacional, y del Banco Nación, insisto, el gobierno está avanzando con una agenda que tiene que ver con o la venta o el achique o el cierre de empresas públicas, en este caso es distinto el tema del banco Nación, pero sí avanza en el cierre de sucursales. Me quedo un segundo con la respuesta final tres, cuatro, cinco, ni hablar diez años atrás a cualquier dirigente del peronismo kirchnerismo que se le preguntara por una opción entre Cristina Kirchner y cualquiera, la respuesta era rápida Cristina, que los intendentes de la provincia de Buenos Aires no hayan salido en masa a pedir por Cristina Kirchner como presidente del PJ, no digo que no vaya a ser, lo que digo es que el reflejo que antes se daba que salían en masa los gobernadores, los intendentes, todos los, Axel Kicillof, que claramente fue uno de los que apoyó la candidatura de Quintela. Que no se pronuncie, no se hayan pronunciado hasta ahora, quizás lo hagan mañana, pero que el reflejo automático no haya sido ese es impactante. Simplemente lo quería marcar.