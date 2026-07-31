Con apenas 13 años, ya dio sus primeros pasos en el automovilismo deportivo y sueña con llegar a la máxima categoría del mundo: la Fórmula 1. Fue una de las protagonistas del Salón de Automóviles y Motos Clásicas de Berazategui, donde presentó el karting con el que entrena y recibió el saludo del intendente municipal, Carlos Balor.

Victoria integra la Scuderia González Manta (FGM) y este año comenzó a competir en la categoría Junior. "Siento adrenalina y pasión al correr, me encanta. Desde muy chiquita me gustan los autos y cuando me enteré de que se podía hacer karting, le dije a mi papá que quería empezar", contó.

Asimismo, la berazateguense destacó el acompañamiento que recibe de su equipo: "Estoy entrenando para seguir creciendo, me está yendo bien y tengo mucha confianza. Agradezco mucho al equipo, a los mecánicos, a mi profesor Franco y a toda la Scuderia FGM, porque me apoyan y me ayudan a seguir adelante". Y aseguró que su mayor objetivo es llegar a la Fórmula 1.

Durante la exposición de autos y motos en el Centro de Actividades Municipal Roberto De Vicenzo, el intendente Carlos Balor se acercó al stand de la pequeña piloto para saludarla, conocer su experiencia en la disciplina y alentarla a continuar desarrollando su carrera deportiva.

Allí, Daniel González, integrante de la Scuderia González Manta, expresó: "Agradezco al público de Berazategui, al intendente Carlos Balor y al secretario de Cultura y Educación, Federico López, por brindar este espacio para que la gente pueda conocer a Vicky, una futura piloto de nuestra ciudad".

Con dedicación, esfuerzo y una pasión que nació desde muy pequeña, Victoria Di Martino representa a una nueva generación de deportistas berazateguenses que persiguen sus sueños, con la ilusión de llegar a lo más alto del automovilismo.