A una semana que estallara la interna libertaria en Quilmes, y luego de la rosca de pascuas, muchos comenzaron a preguntarse dónde está el legislador libertario con domicilio en Quilmes Nahuel Sotelo.

La pregunta no es inocente. Todos conocen sus aspiraciones a la jefatura comunal. Y todos están a la expectativa de cómo va a jugar, luego que su ex aliada de las Fuerzas del Cielo, Estefanía Albasetti, adelantara una interna que fracturó el bloque en el Concejo Deliberante de Quilmes.

Albasetti es la actual coordinadora política de La Libertad Avanza Quilmes y avanzó tanto que rompió todo, incluido el bloque que vuelve a presidir. La interna quedó explícita en el acto central que se realizó el pasado 2 de Abril en el Centro de Veteranos de Quilmes, donde Albasetti estaba sola. La mayoría de los libertarios quilmeños (concejales, funcionarios, y militantes) presentes en el acto marcaron el frío que comienza a correr en La Libertad Avanza Quilmes.

Los consultados tratan de explicar lo inexplicable, mientras en las mesas de café se preguntan cuál es el rol de Sotelo en la interna que se da desde el seno del parejismo. Muchos tratan de disimularla, pero no se puede tapar el sol con la mano.