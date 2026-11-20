La puesta en funcionamiento de la nueva Alcaidía Departamental de Quilmes ya es un hecho. Este suceso permite que los detenidos alojados en comisarías sean trasladados a una dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. Como resultado, decenas de efectivos policiales y móviles que cumplían tareas de custodia regresan al patrullaje y a la prevención del delito en los barrios.

La Alcaidía Departamental de Quilmes ya se encuentra alojando detenidos. Con capacidad para alojar a 312 personas privadas de la libertad distribuidas en 156 celdas y cuatro pabellones, la nueva infraestructura pone fin a una situación que durante años afectó directamente la operatividad policial en el distrito.

Hasta la fecha, las comisarías barriales de Quilmes destinaban de forma permanente agentes y patrulleros a la custodia, atención médica y traslados judiciales de los aprehendidos. Ese esquema obligaba a mantener efectivos fijos dentro de los seccionales, restando capacidad operativa en la calle. Con la puesta en marcha de la Alcaidía, el personal policial queda automáticamente liberado de esas funciones de custodia y tanto los uniformados como los móviles regresan al patrullaje activo y a los operativos de prevención del delito.

El operativo de ingreso fue supervisado por su Director civil, el Dr. Aaron Colecchio Pua, la titular de la Dirección Provincial de Coordinación de Alcaidías Departamentales, Paula Montero y las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense encargados del programa de Alcaidías Departamentales. Además, se encontraron presentes funcionarios Municipales como el Secretario de Seguridad, Gaspar De Stefano y el Director General para la Prevención del Delito, Tomás Spala.